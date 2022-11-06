BEŞİKTAŞ maçın başında istekliydi. Cenk Tosun ve Gedson, Beşiktaş adına takımın en iyisiydi. Portekizli orta saha adeta tek başına savaştı, top taşıdı, duran top kullandı.
Cenk Tosun bulduğu ilk pozisyonda nefis bir golle ağları sarstı. Weghorst'un daha etkili oynamasını bekliyordum özellikle son vuruşlarda çok kötü şutlar çıkardı. Muleka topla 1 kez ceza sahasına girdi, burada tecrübeli bir santrfor ya penaltıyı alırdı ya da gol atardı. Muleka ikisini de yapamadı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'a göre duran toplarda çok daha etkili bir takım. Hem gol atma açısından hem de savunmada pozisyon vermeme bakımından sarı-kırmızılılardan oldukça üstün. Ancak bu üstünlüğe rağmen sadece 1 gol bulabildiler. Galatasaray, 55. dakika ile 80. dakika arası oyun üstünlüğünü ele geçirdi.
İki topu da direkten döndü. Şenol Güneş'in önce savunma kurgusunu yeniden dizayn etmesi lazım. Ayrıca Beşiktaş'ın rakiplerine göre kadrosu zayıf. Yönetim ya bu seneyi çöpe atacak ya da devre arasında çok kritik birkaç takviye yapacak. Özellikle savunmaya transfer yapılması şart.
İkinci yarıda oyundan düştüler
Defansa takviye şart
Beşiktaş savruktu
BEŞİKTAŞ maçın başında istekliydi. Cenk Tosun ve Gedson, Beşiktaş adına takımın en iyisiydi. Portekizli orta saha adeta tek başına savaştı, top taşıdı, duran top kullandı.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Derbi öncesi moral oldu 31 Ekim 2022, Pazartesi HEM Beşiktaş hem de Şenol Güneş için iyi bir başlangıç oldu. İlk maçın da Ümraniye ile olması şanstı. Beşiktaş'ın...
- İki ayrı Beşiktaş 25 Ekim 2022, Salı ŞAMPİYONLUK yarışının içinde kalmak isteyen Beşiktaş'ın Hatay deplasmanında puan kaybına tahammülü yoktu. Teknik...
- 74’teki hamle 3 puanı getirdi 23 Ekim 2022, Pazar SÜPER Lig'in en sıkı mücadele eden iki takımı karşılaştı. Başakşehir ilk yarıda oyunu ikinci bölgede kurarak sarı-lacivertlilere...
- Rüzgarı arkasına aldı 18 Ekim 2022, Salı BATSHUAYİ ile erken gelen gol, Fenerbahçe'nin oyun planını değiştirmedi. Jesus'un önde pres ile oynattığı sarı-lacivertlilerde...
- Beşiktaş çok dağınıktı 17 Ekim 2022, Pazartesi BEŞİKTAŞ bu sezon Vadafone Park'ta oynadığı sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile berabere kaldıktan sonra yine...