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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 06 Kasım 2022, Pazar

Beşiktaş savruktu

BEŞİKTAŞ maçın başında istekliydi. Cenk Tosun ve Gedson, Beşiktaş adına takımın en iyisiydi. Portekizli orta saha adeta tek başına savaştı, top taşıdı, duran top kullandı.
Cenk Tosun bulduğu ilk pozisyonda nefis bir golle ağları sarstı. Weghorst'un daha etkili oynamasını bekliyordum özellikle son vuruşlarda çok kötü şutlar çıkardı. Muleka topla 1 kez ceza sahasına girdi, burada tecrübeli bir santrfor ya penaltıyı alırdı ya da gol atardı. Muleka ikisini de yapamadı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'a göre duran toplarda çok daha etkili bir takım. Hem gol atma açısından hem de savunmada pozisyon vermeme bakımından sarı-kırmızılılardan oldukça üstün. Ancak bu üstünlüğe rağmen sadece 1 gol bulabildiler. Galatasaray, 55. dakika ile 80. dakika arası oyun üstünlüğünü ele geçirdi.
İki topu da direkten döndü. Şenol Güneş'in önce savunma kurgusunu yeniden dizayn etmesi lazım. Ayrıca Beşiktaş'ın rakiplerine göre kadrosu zayıf. Yönetim ya bu seneyi çöpe atacak ya da devre arasında çok kritik birkaç takviye yapacak. Özellikle savunmaya transfer yapılması şart.

İkinci yarıda oyundan düştüler

Defansa takviye şart

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