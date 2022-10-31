HEM Beşiktaş hem de Şenol Güneş için iyi bir başlangıç oldu. İlk maçın da Ümraniye ile olması şanstı. Beşiktaş'ın bu galibiyete ihtiyacı vardı. Ancak dün takımın başında Valerien Ismael de olsa Beşiktaş benzer skoru alırdı. Beşiktaş maçın büyük bölümünde oyunun hakimiydi. Zaman zaman acaba dedirtse de bu fazla sürmedi. Ümreniyespor da Süper Lig'in misafir takımı gibi. Kadro planlaması iyi yapılmamış.
DERBİDE GÖRECEĞİZ
Güneş'in kadro tercihlerine baktığımızda vazgeçilmezler ortaya çıkmaya başladı. 2 gol atan Cenk bu oyuncuların başında geliyor. Kalede de Mert'te ısrar edecek gibi duruyor. Beşiktaş'ın yeni futbol anlayışının ne olacağını söylemek için erken. Ümraniye önündeki futbolla bunu söylemek yanlış olur. Yeni oyunun ve sistemin ilk işaretlerini önümüzdeki hafta sonunda Galatasaray derbisinde göreceğiz. Sonuçta Ümraniye galibiyeti Beşiktaş için derbi öncesi iyi bir moral oldu. Beşiktaş taraftarı da hoca değişimi ile birlikte oyunun içine daha fazla girmiş oldu.
Mert ve Cenk değişilmez olacak
Konuşmak için daha erken
Derbi öncesi moral oldu
HEM Beşiktaş hem de Şenol Güneş için iyi bir başlangıç oldu. İlk maçın da Ümraniye ile olması şanstı. Beşiktaş'ın bu galibiyete ihtiyacı vardı. Ancak dün takımın başında Valerien Ismael de olsa Beşiktaş benzer skoru alırdı. Beşiktaş maçın büyük bölümünde oyunun hakimiydi. Zaman zaman acaba dedirtse de bu fazla sürmedi. Ümreniyespor da Süper Lig'in misafir takımı gibi. Kadro planlaması iyi yapılmamış.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- İki ayrı Beşiktaş 25 Ekim 2022, Salı ŞAMPİYONLUK yarışının içinde kalmak isteyen Beşiktaş'ın Hatay deplasmanında puan kaybına tahammülü yoktu. Teknik...
- 74’teki hamle 3 puanı getirdi 23 Ekim 2022, Pazar SÜPER Lig'in en sıkı mücadele eden iki takımı karşılaştı. Başakşehir ilk yarıda oyunu ikinci bölgede kurarak sarı-lacivertlilere...
- Rüzgarı arkasına aldı 18 Ekim 2022, Salı BATSHUAYİ ile erken gelen gol, Fenerbahçe'nin oyun planını değiştirmedi. Jesus'un önde pres ile oynattığı sarı-lacivertlilerde...
- Beşiktaş çok dağınıktı 17 Ekim 2022, Pazartesi BEŞİKTAŞ bu sezon Vadafone Park'ta oynadığı sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile berabere kaldıktan sonra yine...
- Zafere giden yol! 10 Ekim 2022, Pazartesi ŞAMPİYONLUK böylesine hikayesi olan maçlarda gizlidir... Fenerbahçe, 90+5'te bulduğu golle Karagümrük'e karşı 3...