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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 31 Ekim 2022, Pazartesi

Derbi öncesi moral oldu

HEM Beşiktaş hem de Şenol Güneş için iyi bir başlangıç oldu. İlk maçın da Ümraniye ile olması şanstı. Beşiktaş'ın bu galibiyete ihtiyacı vardı. Ancak dün takımın başında Valerien Ismael de olsa Beşiktaş benzer skoru alırdı. Beşiktaş maçın büyük bölümünde oyunun hakimiydi. Zaman zaman acaba dedirtse de bu fazla sürmedi. Ümreniyespor da Süper Lig'in misafir takımı gibi. Kadro planlaması iyi yapılmamış.

DERBİDE GÖRECEĞİZ
Güneş'in kadro tercihlerine baktığımızda vazgeçilmezler ortaya çıkmaya başladı. 2 gol atan Cenk bu oyuncuların başında geliyor. Kalede de Mert'te ısrar edecek gibi duruyor. Beşiktaş'ın yeni futbol anlayışının ne olacağını söylemek için erken. Ümraniye önündeki futbolla bunu söylemek yanlış olur. Yeni oyunun ve sistemin ilk işaretlerini önümüzdeki hafta sonunda Galatasaray derbisinde göreceğiz. Sonuçta Ümraniye galibiyeti Beşiktaş için derbi öncesi iyi bir moral oldu. Beşiktaş taraftarı da hoca değişimi ile birlikte oyunun içine daha fazla girmiş oldu.

Mert ve Cenk değişilmez olacak

Konuşmak için daha erken

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Derbi öncesi moral oldu
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