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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 25 Ekim 2022, Salı

İki ayrı Beşiktaş

ŞAMPİYONLUK yarışının içinde kalmak isteyen Beşiktaş'ın Hatay deplasmanında puan kaybına tahammülü yoktu.
Teknik direktör Valerien Ismael'in de derin bir nefes alabilmek için bu maçta galibiyete ihtiyacı vardı. Maça büyük bir iştahla başlayan Beşiktaş 31. saniyede golü buldu. Sonrasında yaptığı baskı ve futboluyla maçı ilk yarıda bitirebilecek bir görüntü verdi. Ne var ki iyi futbol ve baskılı oyun daha fazla meyvesini vermeyince, Beşiktaş soyunma odasına sadece bir farkla gitti. Bu skor tehlikeliydi çünkü Hatay hep oyunun içinde kalacaktı.
Kaldı da... Ze Luis ile beraberliği yakalayan Hatay, moral olarak düşen Beşiktaş'ın üzerine çok rahat geldi. Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş golü bulmak için tempo yükseltmeye çalışsa da bu kez Hatay'dan karşılık gördü.
90. dakikada gelen gol de Beşiktaş'ı tamamen yıktı. 2 ayrı Beşiktaş izledik.
Beşiktaş oyunu tutmakta ciddi sıkıntı yaşıyor. Sanki takım sürekli atak yapmak zorunda.
Beşiktaş'ın zamanı kalmadı.
Bir önce toparlanmak zorunda.

Beşiktaş ilk yarıda bitirmeliydi

Beşiktaş Hatay'ı havaya soktu

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU İki ayrı Beşiktaş
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