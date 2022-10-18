Rüzgarı arkasına aldı

BATSHUAYİ ile erken gelen gol, Fenerbahçe'nin oyun planını değiştirmedi. Jesus'un önde pres ile oynattığı sarı-lacivertlilerde savunma hattının orta sahaya kadar çıktığını gördük. Ankaragücü ise orta sahanın gerisinden savunma arkasına uzun paslarla adam kaçırmaya çalıştı. Osayi ve Ferdi, hızını kullanarak rakibin arkaya kaçmasını engellemeye çalışsa da boşluklar verildiğini gördük. 25'te İrfan Can'ın şutunda kalecinin de büyük hatasıyla fark ikiye yükseldi. Ankaragücü'nün iki golü ofsayta takıldı.

Fenerbahçe'nin yaptığı ofsayt taktiği riskli olsa da tuttu.

Ancak Ankaragücü biraz dikkatli olsa 2-2'ye gelebilirdi.

Batshuayi yanında Valencia ile daha rahattı, ikilinin uyumu dikkat çekti.

Rossi'nin uzatmalardaki golü averaj artırdı.

Fenerbahçe bir zamanlar derbilerde coşar, Anadolu'daki maçlarda puan kayıplarıyla şampiyonlukları kaçırırdı.

Şimdi Anadolu'dan da 3 puanları toplamayı başarıyor.

Kanarya'nın, kasım ayındaki Dünya Kupası'na kadar 2'si Avrupa'da 4'ü ligde 6 maçın 5'ini İstanbul'da oynayacak olması da çok büyük bir avantaj.

F.Bahçe kolay gol buluyor, alternatifli kadrosuyla rüzgarı arkasına iyice aldı.



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