Zafere giden yol!

ŞAMPİYONLUK böylesine hikayesi olan maçlarda gizlidir... Fenerbahçe, 90+5'te bulduğu golle Karagümrük'e karşı 3 puanı kazandı... Fenerbahçe sezon sonu şampiyon olacaksa bu maç hafızalarda canlanacaktır.

Sezon boyunca Jorge Jesus'un öğrencileri savaşıyor, sahada kavga ediyor. Maçı hep istiyor...

Dün gece buna bir kez daha tanık olduk. Avrupa yorgunu Fenerbahçe, Karagümrük maçına istediği baskıyla başlayamadı ancak aradığı golü Crespo ile buldu. Sonrasında ise Karagümrük'ten muhteşem bir meydan okuma geldi. Zevkli bir maç izlemeye başladık.



NE İSTEDİĞİNİ BİLİYOR

Fenerbahçe orta sahası ve savunması bu maçta geçmiş maçlara göre formsuzdu.

Ancak çok iyi oynamasalar da istekleri, arzuları maçı almaya yetti.

Dediğim gibi zafere gittiğiniz sezonların hikayesi olur. 90+5. dakikada Michy Batshuayi ile gelen gol de bana bu tür sezonları arattı. Fenerbahçe geçmiş sezonlardaki ölü toprağını attı. Bu sezon bambaşka bir kimlikle mücadele ediyor. Bunun karşılığını da taraftarını mutlu edererek alıyor...

Takımdaşlık üst düzeyde...

Fenerbahçeli oyuncular attıkları gol sonrası Altay'a koştu. İşte bu zafere gden yolun büyük bir ayrıntısıydı.



F.Bahçe çok istiyor ve karşılığını alıyor

Kanarya ölü toprağını üzerinden attı