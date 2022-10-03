HEM Beşiktaş hem de Fenerbahçe sezonun ilk derbisine çıkarken herkesin beklentisi pozisyonu ve golü bol bir maçtı. Her iki takımın kadrolarına baktığımız da cesur denilebilecek bir 11 ile sahaya çıktıklarını da söyleyebilirim.
Fakat derbinin gidişatı beklenildiği gibi olmadı. Beşiktaş hücum presle Fenerbahçe'yi kilitlemek, kapılan toplarla pozisyon bulmak istedi. 20. dakikadan sonra topa sahip olmaya başlayan Fenerbahçe presi kırdıktan sonra pozisyon bulan takım oldu.
Beşiktaş da ilk yarıyı isabetli şut atamadan bitirdi. 2. yarının son 10 dakikası da ilk yarının kopyası gibiydi. Beşiktaş Ghezzal'in oyuna girmesiyle Fenerbahçe'yi zorlamaya başladı. İstediği topları alan Weghorst'un bir kafa vuruşu direkten dönünce maçın skoru da ortaya çıkmış oldu. Fenerbahçe, seyircisinin olmadığı bir derbiden puanla evine dönerken, Beşiktaş'ta işler biraz daha zorlaşacak gibi görünüyor.
Özellikle önümüzdeki 4-5 haftada Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü kalmadı.
Beşiktaş ilk yarıda kaleyi bulamadı
Ghezzal Beşiktaş'a iyi geldi!
Sadece son 10 dakika
HEM Beşiktaş hem de Fenerbahçe sezonun ilk derbisine çıkarken herkesin beklentisi pozisyonu ve golü bol bir maçtı. Her iki takımın kadrolarına baktığımız da cesur denilebilecek bir 11 ile sahaya çıktıklarını da söyleyebilirim.
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