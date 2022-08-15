Ismael’in eseri!

BEŞİKTAŞ geçtiğimiz sezon Valerien Ismael yönetimindeki çizgisini bu sezon da sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar geçen hafta Kayserispor maçında olduğu gibi kapalı savunmaları aşmada çok zorlanıyor. Ancak Alanyaspor gibi açık oynayan pozitif takımlara karşı bambaşka bir görüntüye bürünüyor.

Ismael üzerine gelen rakiplere tuzak kurmada ve geçiş hücumları ile sonuca gitmekte tam bir uzman. Kusursuz bir ilk yarı oynadı Beşiktaş.

Alanyaspor ne olduğunu anlayamadan 3-0 oldu bir anda maç. Ismael'in N'Koudou planı müthiş işledi. Ancak Emrecan'ın kırmızı kartı her şeyi alt üst etti.

Önce skorun 3-1'e gelmesi ardından da devre arasında Ismael'in anlamsız değişiklikleri Alanya'yı maçın içine soktu. Beşiktaş gibi büyük bir takım 10 kişi bile olsa böylesine mahkum oynayamaz.

Ghezzal ve Salih'ın neden çıktığını, Boyd'un bu takımda ne işi olduğunu Ismael açıklamalı. Dünkü puan kaybı kesinlikle Ismael'e yazar.