Beşiktaş henüz hazır değil!

GEÇTİĞİMİZ sezonu kayıp geçiren Beşiktaş, yeni sezonu evinde Kayseri maçı ile açarken 3 puan ve morali hedefliyordu. Taraftarların yoğun desteği ile maça başlayan Beşiktaş, dakikalar geçtikçe bir türlü beklenen baskıyı kuramadı.

Beşiktaş, pozisyon bulmakta zorlandığı gibi rakip Kayserispor yüzde yüz bir golü kaçırdığında tribünler adeta buz kesti. Sahaya iyi yayılan ve ne yaptığı iyi bilen Kayseri takımı karşısında Siyah- Beyazlı futbolcular ilk yarıyı adeta çöpe attı. Her şey bir yana Beşiktaş lige hazır olmadığı görüntüsünü verdi. Üçlü savunmadan dörtlüye dönen Beşiktaş'ta görünen o ki değişmesi ve düzeltilmesi gereken çok şey var. Yeni transer Mulaka'yı daha çok savunmaya yardım ederken gördük. Weghorts ise istediği topları almakta zorlandı.

Salih ve Gedson'dan oluşan orta saha ise beklenen enerjiden uzaktı. Josef çok arandı.

N'Koudou oyuna girince Kayseri de 10 kişi kalınca Beşiktaş baskıyı bulabildi.

Cenk atılınca sayılar eşitlendi.

Ghezzal'in uzatmada nefis ayak içi vuruşu 3 puanı getirdi. Ama Beşiktaş'ın alması gereken çok yol var.



Beşiktaş ilk yarıyı çöpe attı

Ghezzal'in golü usta işiydi