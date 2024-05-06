Eli smaça değil hırsızlığa kalktı: Eski voleybolcu ve öğretmen sevgilisi gözaltında

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Daha önce büyük kulüplerin de aralarında olduğu birçok takımda 'smaçör' olarak voleybol oynadığı öğrenilen Ç.Ö. ile Bursa'daki bir okulda öğretmenlik yaptığı ileri sürülen sevgilisi D.A., otomobil kiralayarak İzmir'e geldi.

Ç.Ö. ile D.A., Bornova ilçesindeki bir alışveriş merkezine gitti. Ç.Ö. ile D.A.'nın alışveriş merkezinde uğradığı bir elektronik mağazasından, saat 19.00 sıralarında teşhir olarak kullanılan bir bilgisayarın olmadığı yönünde ihbar verildi.