İki takım da mutlu oldu!

MAÇ ateşli ve hızlı başladı ama sonrasında tempo her geçen dakika düştü. Net gol pozisyonları üreten takım yok.

Daha çok orta alan ve ceza sahası önü mücadelesi vardı.

Fenerbahçe'de yüzde yüz kaçan bir gol yoktu. İki taraf istekli gibi göründü ama maç sonunda her iki taraf da mutluydu.

Valerien İsmael sahanın içinde gülümsüyordu. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi her zaman yenmek ister. Batshuayi'nin kaçan bir penaltısı var. Bu açıdan Beşiktaş da fırsat kaçırdı denilebilir.

Ön plana çıkan bir oyuncu yoktu. Josef orta sahada etkili oldu sayılabilir. Serdar Dursun skor 1-0'ken tekte vuracağına uygun durumdaki İrfan Can'a pas verseydi maç başka yerlere gidebilirdi. Bu Fenerbahçe adına kırılma anıydı.

Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde çok fazla hükmetmedi.

Fenerbahçe daha organize geldi diyebiliriz. Bu sonuçtan sonra Beşiktaş için Avrupa işi iyice zorlaştı. Lig ikinciliğini hedefleyen Fenerbahçe için ise bu 1 puan çok daha olumlu gibi gözüküyor.

Beşiktaş'ta Josef çok çalıştı

Serdar şut yerine pası tercih etmeliydi