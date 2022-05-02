N’Koudou’nun hediyesi

BEŞİKTAŞ, son iki maçta kaybettiği 5 puan sonrası Kayseri maçı ile Fenerbahçe derbisi öncesi kendisini ateşleyecek bir galibiyete ihtiyaç duyuyordu. Ancak Beşiktaş ilk yarı sahada yok gibiydi. Siyah- Beyazlılar ilk bölümde oyunda varlık gösteremedi. Valerien Isamel'in 3'lü savunma tercihi ne kadar doğru?

Bu tartışılır… Çünkü üçlü savunma hem oyuncu becerisi hem de uyum gerektiren bir diziliş. Ismael'in gelir gelmez bu sistemde diretmesi takımın organizasyonunu olumsuz etkileyebiliyor.



KAYSERİ TEKLEDİ...

İlk yarıda varlık göstüeremeyen Beşiktaş, Kayserispor'un bireysel hatalarını iyi değerlendirdi ve ikinci yarıda büyük takım refleksi göstererek maçı kazanmayı bildi. Kayserispor adına stoperler Mert ve Uğur kötü günündeydi diyebiliriz. Beşiktaş adına maçı koparan isim ise N'Koudou oldu. Fransız oyuncunun girişiyle Beşiktaş vites artırdı ve rakibi karşısında galibiyete uzandı. Alınan galibiyetle derbi öncesi moral de depoladı.

3'lü savunma tercihi tartışılır

N'Kouodu maçın kader adamı oldu