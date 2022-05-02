Vav TV İzle
Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 02 Mayıs 2022, Pazartesi

N’Koudou’nun hediyesi

BEŞİKTAŞ, son iki maçta kaybettiği 5 puan sonrası Kayseri maçı ile Fenerbahçe derbisi öncesi kendisini ateşleyecek bir galibiyete ihtiyaç duyuyordu. Ancak Beşiktaş ilk yarı sahada yok gibiydi. Siyah- Beyazlılar ilk bölümde oyunda varlık gösteremedi. Valerien Isamel'in 3'lü savunma tercihi ne kadar doğru?
Bu tartışılır… Çünkü üçlü savunma hem oyuncu becerisi hem de uyum gerektiren bir diziliş. Ismael'in gelir gelmez bu sistemde diretmesi takımın organizasyonunu olumsuz etkileyebiliyor.

KAYSERİ TEKLEDİ...
İlk yarıda varlık göstüeremeyen Beşiktaş, Kayserispor'un bireysel hatalarını iyi değerlendirdi ve ikinci yarıda büyük takım refleksi göstererek maçı kazanmayı bildi. Kayserispor adına stoperler Mert ve Uğur kötü günündeydi diyebiliriz. Beşiktaş adına maçı koparan isim ise N'Koudou oldu. Fransız oyuncunun girişiyle Beşiktaş vites artırdı ve rakibi karşısında galibiyete uzandı. Alınan galibiyetle derbi öncesi moral de depoladı.
3'lü savunma tercihi tartışılır
N'Kouodu maçın kader adamı oldu

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU N’Koudou’nun hediyesi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA