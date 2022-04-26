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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 26 Nisan 2022, Salı

Beşiktaş isyan edemedi!

BEŞİKTAŞ yeni teknik direktörü ile yeni bir yola girdi... Trabzonspor derbisi ile başlayan süreçte Fransız hoca camiaya umut dağıttı... Ancak haftalar ilerledikçe foyalar da ortaya çıktı. Trabzonspor maçında muhteşem bir görüntü veren Siyah-Beyazlılar Alanyaspor maçı haricinde hayal kırıklığı yaşattı. 4 haftalık süreçte oyunda tıkanmalar yaşandı...
Tıpkı Kasımpaşa maçında olduğu gibi...
Beşiktaş'ta dün takım savunması adına hiçbirşey göremedik.

KİMSE İSYAN ETMEDİ
Bu da zaten skora yansıdı.
Orta saha yumuşak kalınca Kasımpaşalı oyuncular da zorlanmadı. Kağıt üzerinde Josef dışında tepki gösterecek, futbol deyimiyle isyan edecek kimse yoktu. Brezilyalı oyuncu da modaya uydu! O da arkadaşları gibi mücadele olarak sınıfta kalınca işte bu şok sonuç ortaya çıktı.

HÜCUMDA SORUN VAR
Beşiktaş hücum edemedi...
Savunamadı da... Maçın özeti bu... Bu sezon yapılan transferlerin de katkısı ortada. Valerien Ismael'in gelecek sezon işi zor. Gelenler ve gidenler olacak... Beşiktaş'ta kadro mühendisliğinin iyi yapılması şart. Bu oyunla Kartal'ın sınıfta kaldığını söyleyebilirim.
Josef de Souza da arkadaşlarına uydu
Ismael'in işi gerçekten çok zor

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