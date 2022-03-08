KUPADAN da elenilmesi sonrası Beşiktaş'ın lige daha sıkı bir şekilde sarılması gerekiyordu.
Siyah-Beyazlılar taraftarının da desteğiyle Başakşehir karşısında maça tempolu başladı, pozisyonlar buldu... Ancak bitiricilik konusundaki sorun dün de devam etti. Başakşehir ise ilk isabetli şutunda golü bulup öne geçti. Bu sezon Beşiktaş adına bu senaryoyu birçok kez gördük. Yenilen gol sonrası baskı yı artıran Beşiktaş günün istekli ismi Güven ile eşitliği yakaladı.
Ancak ilk yarının son anlarında 10 kişiyken savunma uyudu ve Okaka Başakşehir'i bir kez daha öne geçirdi.
İkinci yarıda Kenan hem skoru dengeledi hem de şanssızlığını kırdı. Dünkü maçta Beşiktaş'ta Atiba ve Ghezzal performansıyla ön plana çıkan isimler oldu ancak takım arkadaşları onlara ayak uyduramadı.
Dün özelinde Rosier iki golde de hatalıydı ve takımına katkı sağlayamadı. Başakşehir'de de kaliteli ayaklar sahne alınca Beşiktaş sahada iki puan bıraktı.
Siyah-Beyazlılar'da Avrupa kupaları yolunda kritik bir kayıp yaşandı.
Atiba ve Ghezzal ön plana çıktı
Rosier gününde değildi
Avrupa yolunda kritik kayıp
KUPADAN da elenilmesi sonrası Beşiktaş'ın lige daha sıkı bir şekilde sarılması gerekiyordu.
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