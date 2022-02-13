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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 13 Şubat 2022, Pazar

Fenerbahçe reaksiyon verdi

SÜPER Lig'de şampiyonluk umutlarını haftalar öncesinden kaybeden Fenerbahçe, hafta içinde Türkiye Kupası'nda 10 kişi kalan Kayseri'ye elenince psikolojik olarak müthiş bir yıkım yaşamıştı. Bu ortam içerisinde Giresun deplasmanına çıkan Fenerbahçe, kalesine gelen ilk topta golü yiyince herkes "Kaldığı yerden devam ediyor" deme ye başlamıştı bile.

FENER DOMİNE ETTİ
Ancak Giresun'un da etkisiz oyununu fırsat bilen Fenerbahçe yavay yavaş oyunda dengeyi sağladı.
Son maçların etkisiz ismi Valencia'nın usta dokunuşu Fenerbahçe'nin devreye 1-1 girmesini sağladı.
İlk yarıda kopuk olan Fenerbahçe 2. yanrıda etkisiydi. Giresun ise Fenerbahçe'nin hamlelerine karşılık veremedi.
İstekli ve mücadelesi bir görüntü çizen Fenerbahçe, Pelkas'ın golünden onra skor üstünlüğünü de yakalayınca maçı çok sakin bitirdi. Berisha ve Valencia biraz daha becerikli olabilselerdi fark daha da fazla olabilirdi.

Psikolojik olarak zor maçtı

Skor daha farklı olabilirdi

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Fenerbahçe reaksiyon verdi
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