Yeni hocaya gerek var mı?

BEŞİKTAŞ antrenör değişikliğinden sonra toparlandı. Yeni teknik direktör gelmeden işler yoluna giriyor gibi. Tabii bunu sonuçlara bakarak söylüyorum. Beşiktaş'ın başında kim olursa olsun şanslı bir teknik direktör konumunda olacaktır. Tabii Önder hoca da şanslı. Çünkü şampiyon apoletli bir takım ve takviyeler de var.

Gelen hoca da şanslı olacaktır.

Belki de bu durumda teknik direktör almaya bile gerek yok.

Pekala devam edebilirler.

Birilerine şans gülünce ben de mutlu oluyorum.

Maç yine de zor oldu.

Beşiktaş geriye düştü. Kırılma anı da Ersin'in kurtardığı penaltı oldu. Larin'in beraberlik golü ve akabinde Ghezzal'in şaheser golüyle galip gelmeyi başardı Beşiktaş. İki takımın da golü düşünmesi yüksek tempoya neden oldu. Göztepe de devamlı atak oynamayı düşündü.

Sürekli oyunun içinde kalmayı başardılar.

82'de Rosier'in kırmızı görmesi konuk ekibi daha da cesaretlendirdi. Ancak Beşiktaş tecrübesiyle skoru korumayı başardı hem puan hanesine hem de moral hanesine artı yazdırdı.

Ersin'in kurtarışı kırılma anıydı

Göztepe hep oyunun içindeydi