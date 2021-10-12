Futbol şansı yanımızdaydı

LETONYA karşısında çok etkisiz bir oyun ortaya koyduk. Bir sistemimiz yoktu. Topu fazla koşturamadık.

Letonya'nın bize karşı yaptığı atak girişimlerini kesmeye çalıştık ama onda da başarılı olamadık. Oyun içerisinde etkisiz birçok oyuncu vardı. Ama dün akşam futbol şansının yanımızda olduğunu düşünüyorum. Şansımız devam ediyor. Umudumuz Hollanda- Norveç maçı. Onun da en son maç olması dezavantaj. Fakat dün geceki futbol bana çok fazla umut vermedi.

Evet galip geldik ve mutluyuz. Ama yanlışları ve eksikleri de bir sonraki maça kadar masaya koymamız lazım.

KARADAĞ ÇOK ZOR OLACAK

Skora dayalı bir futbol yorumu olacak herkesin kafasında. Ama penaltı golü olmasaydı herkes farklı şeyler yazacaktı.

Futbol böyle bir oyun. Burak son yarım saat özellikle tecrübesiyle, istek ve arzusuyla kendisini ortaya koydu. Son penaltı pozisyonunda kendisini çok profesyonelce topla rakip arasına soktu. Yoktan var etti ve penaltıyı kendi el emeğiyle çıkarttı. Burak sayesinde umutlarımızı sürdüdürdük diyebiliriz.

Yapmamız gereken kalan 2 maçı kazanmak.

Norveç'in de son maçta Hollanda karşısında puan kaybını beklemek. Ama son maçımız olan Karadağ karşılaşmasının deplasmanda çok zorlu geçeceğini şimdiden söyleyebilirim.

MAÇIN EN iYİSi BURAK YILMAZ

Penaltıyı aldı ve attı. Onun maçıydı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KIGURS

Etkisiz ve silikti. İlk çıkan oyuncu oldu.