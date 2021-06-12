Telafisini yapacaklardır

MİLLİ Takımımız'ın dün akşam maça başlangıç şekli son dönemde şahit olmadığımız kadar tutuktu. Rakibin baskısını bir türlü kıramayan, savunmadan pasla top çıkaramayan, uzun top oynadığında da meşin yuvarlağı rakibe yollayan bir takım vardı sahada.

Oyuncularımızın İtalya'dan bu denli çekinmesini anlayamadım.

Oyuncu grubumuz çok daha öz güvenli bir şekilde sahada ağırlığını hissetirmeliydi. Bu oyun düzeni ile ilk 45 dakikayı gol yemeden tamamlamamız şanstı. Ancak ikinci yarıda da takımımız gerekli reaksiyonu veremeyince gol kaçınılmaz oldu.

Topu kendi ağlarına gönderen Merih Demiral dün hem şanssız hem formsuzdu.

BAKÜ'YÜ DÜŞÜNELİM

Uğurcan dışında tüm oyuncular beklenenden uzaktı. İtalya mağlubiyeti kabullenilebilir ancak artık önümüzdeki İsviçre ve Galler maçlarında bir reaksiyon gösterip alacağımız galibiyetltur biletini almayılız. Bunun için de İtalya maçını bir an önce unutup Bakü'de oynayacağımız maçlara bir an önce kontsantre olmalıyız. İnaniyorum ki bizi bu turnuvaya taşıyan "Bizim Çocuklar" İtalya yenilgisinin telafisini yapcaktır.

MAÇIN EN İYİSİ IMMOBILE

Savunmamızı çok zorladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ MERİH

Şansız günündeydi.