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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 01 Haziran 2021, Salı

Bu maçlar ölçü olmaz

ADI üstünde hazırlık maçı.
Eksikleri görmek, farklı oyuncuları denemek için oynanıyor bu karşılaşmalar. Şenol Güneş özellikle maç ritmi olmayan ve kafasında soru işareti oluşturan futbolculara şans verdi. Sergilenen futbolun Euro 2020 için hiçbir şekilde ölçü olamayacağını düşünüyorum. Hem konsantrasyon eksikliği hem de birçok fubolcunun birbiriyle oynama alışkanlığının olmaması böyle bir görüntü ortaya çıkardı.
Benim en çok gözüme çarpan nokta Halil Dervişoğlu'nun oyuna girişi sonrası hücumdaki etkinliğimizdi.
Halil çok önemli bir potansiyel. Euro 2020 kadrosunda mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum.
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Bu maçlar ölçü olmaz
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