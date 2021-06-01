Bu maçlar ölçü olmaz
Eksikleri görmek, farklı oyuncuları denemek için oynanıyor bu karşılaşmalar. Şenol Güneş özellikle maç ritmi olmayan ve kafasında soru işareti oluşturan futbolculara şans verdi. Sergilenen futbolun Euro 2020 için hiçbir şekilde ölçü olamayacağını düşünüyorum. Hem konsantrasyon eksikliği hem de birçok fubolcunun birbiriyle oynama alışkanlığının olmaması böyle bir görüntü ortaya çıkardı.
Benim en çok gözüme çarpan nokta Halil Dervişoğlu'nun oyuna girişi sonrası hücumdaki etkinliğimizdi.
Halil çok önemli bir potansiyel. Euro 2020 kadrosunda mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum.
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