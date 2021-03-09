Deplasmanda coşuyor

ANTALYA beraberliği sonrası puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, Konya maçında özellikle ilk yarıda etkili bir oyun oynadı. İyi oynadığı anlarda golleri de bularak zorlu deplasmanda sonuca ulaştı. Deplasmanlarda Fenerbahçe'nin farklı bir takıma dönüştüğünü de söyleyebiliriz ya da kendi evinde yabancılaşıyor...

Dün başlama düdüğü ile birlikte önde baskı yapan Fenerbahçe, rakibine nefes aldırmadı.

İlk 45 dakikada Konya yarı alanında oynadı.

Pelkas ve Samuel sağlı sollu ataklarla Konya'yı zorladı.

FENER TELAFİ YAPTI

İlk yarıda skor avantajını alan Fenerbahçe ikinci yarı daha kontrollü oynadı. Konya'nın ikinci yarı girdiği birkaç pozisyonda Altay gole izin vermeyerek maçın takımı adına rahat geçmesini sağladı. Dün üzücü olan şey ise Pelkas'ın sakatlığıydı.

Samuel de hem toplu hem topsuz oyundaki becerisiyle ön palana çıktı. Fener Serdar Aziz'in golüylü dün fişi çekti ve Antalya maçının telafisini yaptı.

MAÇIN EN İYİSİ SAMUEL

Maça damga vuran isimdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ADİL

Samuel'in karşısında zorlandı.