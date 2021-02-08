Yarış yeniden başlıyor
Konyaspor'un tutuk futbolu ise maçın temposunu olumsuz etkiledi. Beşiktaş cesur oyununun karşılığını Rosier ile bulduğu golle aldı. Beşiktaş'ta dün atılan N'Sakala dışında neredeyse tüm oyuncular harika oynadı. Takım olarak sahada mücadele eden Siyah- Beyazlılar, 3 puanı kazandı.
Kartal, Galatasaray ve Fener ile puanlarını eşitledi ve zirvede yarış yeniden başladı.
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