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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 08 Şubat 2021, Pazartesi

Yarış yeniden başlıyor

SON iki maçta yaşanan kayıplar sonrası Konyaspor karşılaşması Beşiktaş için büyük bir önem taşıyordu. N'Sakala ilk düdükten itibaren Beşiktaş'ın dengesini bozmaya çalıştı. Gerek kaptırdığı toplar, gerek yaptığı pas hataları ile takımını sıkıntıya soktu. 21. dakikada da N'Sakala atıldı ve Beşiktaş için bir kırılma anı yaşandı. Ancak buna rağmen topa daha çok sahip olan, daha çok pozisyona giren taraf Beşiktaş'tı. Sergen hocanın oyuna yaptığı hamleler takımı yukarı çekti. Konyaspor'da ise İsmail hoca gerekli dokunuşları yapamadı. Siyah-Beyazlılar oyunun her anında galibiyeti daha çok isteyen ve hak eden taraftı.
Konyaspor'un tutuk futbolu ise maçın temposunu olumsuz etkiledi. Beşiktaş cesur oyununun karşılığını Rosier ile bulduğu golle aldı. Beşiktaş'ta dün atılan N'Sakala dışında neredeyse tüm oyuncular harika oynadı. Takım olarak sahada mücadele eden Siyah- Beyazlılar, 3 puanı kazandı.
Kartal, Galatasaray ve Fener ile puanlarını eşitledi ve zirvede yarış yeniden başladı.

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Yarış yeniden başlıyor
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