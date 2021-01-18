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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 18 Ocak 2021, Pazartesi

Bu tempoyla hedefe ulaşır

TARAFTARIN olmaması derbinin temposunu olumsuz etkiledi. Özellikle ilk yarıda tempo çok düşüktü. Derbi öncesi belirttiğim gibi hataların ön plana çıktığı bir maç oldu.
İlk yarıda Marcao'nun yaptığı hatada Larin çok net bir fırsat harcadı. Bu gol olsa maç daha farlı bir hal alabilirdi. İkinci yarıda Diagne'nin kırmızı kartı dengeleri iyice Beşiktaş lehine çevirdi. Maçın her anında Galatasaray'a göre daha iyi olan Beşiktaş, fazla oynamanın da verdiği enerji ile rakibinin üzerine daha çok gitti. Souza can alıcı bir plase ile Kartal'ı öne geçirdi.

KARTAL HAK ETTİ
BEŞİKTAŞ daha tempolu daha coşkulu oynayan taraftarı ve pozisyonlar buldu. Ancak Galatasaray için bunları söyleyemeyiz. Emre Kılınç'ın duraklamalardaki pozisyonu hariç net bir fırsatları yoktu. Beşiktaş'ı futbolu sebebiyle tebrik etmek gerek. Beşiktaş bu tempoyla oynar ve her hafta futbolunu geliştirmeye devam ederlerse sezon sonu şampiyonluğa ulaşırlar.

MAÇIN EN İYİSİ: JOSEF
Müthiş mücadele etti. Güzel bir gol attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DIAGNE
Kötü oynadı ve oyundan atıldı.

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