Kartal doludizgin

DERBİ galibiyetinin morali ile Kasımpaşa maçına çıkan Beşiktaş dün ilk yarıda rolantide bir futbol oynadı. Ancak Kartal buna rağmen ilk yarının son anlarında Mensah'la gelen golle öne geçmeyi başardı. Fenerbahçe maçının yıldızı Aboubakar'ın Mensah'ın attığı goldeki payını da es geçmemeliyiz. Kamerunlu hem attığı golle hem de ortaya koyduğu futbolla Beşiktaş'ın çıkışının altına imzasını atıyor. Rakibin ikinci yarıda 10 kişi kalması ile Beşiktaş'ın işi daha da kolaylaştı ve Siyah-Beyazlılar dün rahat bir galibiyet aldı.

ALKIŞLAR ATIBA'YA

Beşiktaş'ta Atiba'ya da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bu yaşta bu özveri gerçekten tebriği hatta fazlasını hak ediyor. Kanadalı hem takım savunmasına büyük katkı sağlıyor hem de golleriyle hücuma katkı yapıyor.

Sonuç olarak Beşiktaş dün iyi oynadığı maçta çok da zorlanmadan güzel bir galibiyet elde etti. 3'te 3 yaparak çıkışını sürdüren Kartal, yoluna doludizgin devam etti.

MAÇIN EN İYİSİ ABOUBAKAR

Attığı gol ve çalışkanlığı ile göz doldurdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ VARGA

Hücumda varlık gösteremedi.