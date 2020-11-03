Kalite farkı

F.BAHÇE Antalyaspor maçında gövde gösterisi yaptı.

İstatistikler ortada...

Özellikle Jahovic'in atılmasından sonra maç tek kaleye döndü.

Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün soldan ve sağdan ortalarıyla adeta rakibinin baş ını döndürdü. Galibiyet golünün 84'te geldiğine bakmayın! Maçı izlemeyen biri skora aldanabilir... İki takım arasındaki futbolcu kalitesi çok açık bir şekilde ortaya çıktı.

Eğer Fenerbahçe forvetleri yapılan ortalarda becerekli olabilseydi ortaya farklı bir skor çıkabilirdi. Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğu ne kadar çok istediğini gösterdi...

Golü sabırla bekledi...

Antalyaspor tek tehlikeli atakta golü buldu...

Erol Bulut ve öğrencilerini tebrik etmek gerekir.

Kısa zamanda yeni oyuncu grubuyla olağanüstü mücadele eden bir takım oluşturdular.