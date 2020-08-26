Hazırlıksız yakalandı

Kısa bir hazırlık dönemi sonrası PAOK maçına çıkan Beşiktaş'ta taşların oturmadığı net bir şekilde görüldü. Takım ne fizik, ne kafa ne de organizasyon olarak dünkü maça hazır değildi.

Yeni transferler N'Sakala ve Welinton'un takıma uyumu çok kötüydü. Bu iki kötü oyuncunun yanına sağ bekte asıl yeri sağ açık olan Lens sağ kanada çekilince savunma evlere şenlik bir görüntü verdi. Rakip iyi oynamamasına rağmen Beşiktaş savunmasının hatalarını iyi değerlendirdi ve ilk bölümde iki kopya golle maçı kopardı.

TRANSFER ŞART...

Dün Ersin'in etkili performansı olmasa sonuç daha fa farklı olabilirdi. Genç kaleci kurtardığı penaltı dışında da önemli toplar çıkardı.

Beşiktaş'ın net bir şekilde transfere ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.

Sağ bek, orta saha ve forvet acil olarak kaliteli oyuncularla takviye edilmeli. Sonuç olarak Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını üzücü bir şekilde kaybetti.

MAÇIN EN İYİSİ TZOLIS

Sol kanadı etkili kullandı. İki gol attı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ WELINTON

Basit bir penaltı yaptırdı. Temposu düşüktü.