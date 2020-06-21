Kartal’dan süper gösteri
Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken Burak'ın golüyle Beşiktaş devreyi önde kapattı. Maçın ikinci devresinde Denizlispor beraberlik golünü bulana kadar Beşiktaş'ta tempo biraz düştü. Ancak skor 1-1 olduktan sonra sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. Herkes görevini harfiyen yerine getirirken oynanan futbol tek kelimeyle mükemmeldi. Beşiktaş'ın belki defans zaafları vardı ama Denizlispor lige iyi hazırlanamamış bu çok belliydi.
ATIBA YİNE ETKİLİYDİ
Beşiktaş ikinci yarı yakaladığı bütün pozisyonları gole çevirdi. N'Koudou ve Diaby'nin golleri çok güzeldi.
Beşiktaş geçen hafta kötü bir başlangıç yapmıştı ama bu galibiyetle moral buldu.
Beşiktaş 2. yarıda sergilediği futbolu bu sezon oynasaydı şampiyonluğun bir numaralı favorisi olurdu. Atiba yine her zamanki gibi dinamoydu. Sahanın her yerinde onu görmek mümkündü.
Belki çok zevkli bir maç olmadı ama gollü bir karşılaşma izledik. Beşiktaş aldığı bu galibiyetten sonra artık kalan maçlara bakmalı ve ligi en azından 6 galibiyetle bitirmeli.
Ligde tablo ne olur o zaman daha net göreceğiz. Ama Beşiktaş bu futbolu tekrarlarsa her takımla başa çıkabilir.
MAÇIN EN İYİSİ: ADEM LJAJIC
Müthiş oynayarak alkış aldı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: RODALLEGA
Kolombiyalı çok etkisiz kaldı.
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