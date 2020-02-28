Helal olsun Başakşehir
PES ETMEDİLER...
Her şeye rağmen sahada pes etmeyen bir Başakşehir takımı vardı. Turu daha çok isteyen, daha iyi oynayan taraf kesinlikle Başakşehir'di. Visca da duraklamalarda attığı golle umutlarımızı uzatmaya taşımayı bildi. Oyunun her bölümünde rakibine oranla üstün olan Turuncu-Lacivertliler, uzatmanın son anlarında gelen penaltı golüyle hakı olan turu geçti.
Başakşehir'in Sporting gibi bir takımı elemesi gerçekten alkışı hak ediyor. Helal olsun Başakşehir!
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