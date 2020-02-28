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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 28 Şubat 2020, Cuma

Helal olsun Başakşehir

İLK maçta rakibine iki farklı yenilen Başakşehir, dün Sporting karşısında turu ne kadar çok istediğini ilk dakikadan itibaren hissettirdi. Rakip kalede pozisyonlar bulan temsilcimiz, önce Skrtel'le sonra da Aleksic'in müthiş golü ile tur için yeterli olacak olan 2-0'ı yakaladı. Devreye bu avantajla giren Başakşehir, ikinci devreye de iyi başladı. Üçüncü golü bulabilecek pozisyonlara girerken, kalemizde golü görmek talihsizlikti.

PES ETMEDİLER...
Her şeye rağmen sahada pes etmeyen bir Başakşehir takımı vardı. Turu daha çok isteyen, daha iyi oynayan taraf kesinlikle Başakşehir'di. Visca da duraklamalarda attığı golle umutlarımızı uzatmaya taşımayı bildi. Oyunun her bölümünde rakibine oranla üstün olan Turuncu-Lacivertliler, uzatmanın son anlarında gelen penaltı golüyle hakı olan turu geçti.
Başakşehir'in Sporting gibi bir takımı elemesi gerçekten alkışı hak ediyor. Helal olsun Başakşehir!
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Helal olsun Başakşehir
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