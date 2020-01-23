Beşiktaş enkaz altında
Beşiktaş'ın kadrosu önceki sezonlara göre kötü olabilir.
Ancak bu kadro bir alt ligdeki Erzurum'a her iki maçta da yeniliyorsa sorun kalite değil, kimya ve ruh eksikliğidir.
Beşiktaş bu sezon hem maddi hem de manevi olarak çöküş içerisinde.
Bu çöküş teknik heyet ve futbolcuları derin bir şekilde etkisi altına almış. Beşiktaş'ta ileriye dönük hiçbir ışık göremiyoruz.
SUÇLU FİKRET ORMAN
Mevcut durum sebebiyle yönetim ve Abdullah Avcı'yı suçlamak ne kadar doğru tartışılır.
Çok net bir şekilde bu tablonun asıl sorumlusu;
Fikret Orman ve yönetimi.
Orman'ın bıraktığı enkaz kolay kolay da aşılacak gibi görünmüyor.
Ortadaki borç yükü ve kadro ile başarı çok uzak.
Kupadan elenen, ligde de zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş, hızlı bir yenilenme sürecine girmeli. Yoksa gidişat çok kötü!
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