Bugünkü
Takvim
Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 23 Ocak 2020, Perşembe

Beşiktaş enkaz altında

BEŞİKTAŞ için Erzurum karşısında alınan yenilgi ve kupaya veda edilmesi tek kelimeyle; rezalet!
Beşiktaş'ın kadrosu önceki sezonlara göre kötü olabilir.
Ancak bu kadro bir alt ligdeki Erzurum'a her iki maçta da yeniliyorsa sorun kalite değil, kimya ve ruh eksikliğidir.
Beşiktaş bu sezon hem maddi hem de manevi olarak çöküş içerisinde.
Bu çöküş teknik heyet ve futbolcuları derin bir şekilde etkisi altına almış. Beşiktaş'ta ileriye dönük hiçbir ışık göremiyoruz.

SUÇLU FİKRET ORMAN
Mevcut durum sebebiyle yönetim ve Abdullah Avcı'yı suçlamak ne kadar doğru tartışılır.
Çok net bir şekilde bu tablonun asıl sorumlusu;
Fikret Orman ve yönetimi.
Orman'ın bıraktığı enkaz kolay kolay da aşılacak gibi görünmüyor.
Ortadaki borç yükü ve kadro ile başarı çok uzak.
Kupadan elenen, ligde de zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş, hızlı bir yenilenme sürecine girmeli. Yoksa gidişat çok kötü!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Beşiktaş enkaz altında
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ