Arzulu ama dağınık
Ersun Yanal biraz da zoraki, Hasan Ali'nin sakatlığı sonrası 11'e Deniz Türüç'ü aldı ve ofansif bir kadroyla sahaya çıktı. Bu hamle takıma olumlu yansıdı. İlk 15 dakikada 4 kez gole yaklaştı Fenerbahçe. Ancak savunma ve Altay'ın ortak hatası sonrası gelen gol hesapları karıştırdı. Bu golün şoku devre sonuna kadar devam etti.
GOL HIZIR GİBİ YETİŞTİ
Serdar Aziz'in golü takıma çok büyük bir moral oldu. Ardından tartışmalı bir pozisyon sonrası Göztepe öne geçti. Bu gol sonrası bir anda Göztepe lehine farklı bir skor oluşabilirdi.
Müthiş fırsatlar kaçtı. Fakat Rodrigues'in golü adeta hızır gibi yetişti.
Sonuç olarak Fenerbahçe yine iyi mücadele etti, pozisyonlar üretti ancak kontrolsüz ve dağınık görüntüsü birkez daha puan kaybına neden oldu.
MAÇIN EN İYİSİ: JEROME
Fenerbahçe defansını müthiş zorladı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MOSES
Birkez daha büyük hayal kırıklığı yarattı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kartal’a 2. yarı yetti 29 Kasım 2019, Cuma BEŞİKTAŞ'IN S.Bratislava ile oynayacağı karşılaşma tamamen formaliteden ibaret olduğu için temsilcimiz sahaya rahat...
- Beraberlik adil sonuç 25 Kasım 2019, Pazartesi YENİ Malatya ile Fenerbahçe arasındaki maç her iki takımı da gitti geldi ancak taraflar golü bulamadı. Ersun Yanal'ın...
- Adım adım zirveye 24 Kasım 2019, Pazar BEŞİKTAŞ bıraktığı yerden devam ediyor... Siyah-Beyazlılar kritik bir deplasmandan galibiyetle ayrılarak çıkışını...
- Kartal seriye bağladı 11 Kasım 2019, Pazartesi BEŞİKTAŞ ligde kötü sonuçlar alarak taraftarını üzmüştü... Ancak son haftalardaki performansıyla ligde iyi bir...
- Kazanan haklıdır 09 Kasım 2019, Cumartesi FENERBAHÇE için Kasımpaşa maçı kağıt üzerinde beklenenden zor geçti. Sarı-Lacivertliler Muriç'in penaltısıyla...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.