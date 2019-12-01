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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 01 Aralık 2019, Pazar

Arzulu ama dağınık

Möncesi, Fenerbahçe'nin deplasman performansı ve Göztepe'nin çıkışını dikkate aldığımızda sert bir 90 dakika olacağı gün gibi ortadaydı...
Ersun Yanal biraz da zoraki, Hasan Ali'nin sakatlığı sonrası 11'e Deniz Türüç'ü aldı ve ofansif bir kadroyla sahaya çıktı. Bu hamle takıma olumlu yansıdı. İlk 15 dakikada 4 kez gole yaklaştı Fenerbahçe. Ancak savunma ve Altay'ın ortak hatası sonrası gelen gol hesapları karıştırdı. Bu golün şoku devre sonuna kadar devam etti.

GOL HIZIR GİBİ YETİŞTİ
Serdar Aziz'in golü takıma çok büyük bir moral oldu. Ardından tartışmalı bir pozisyon sonrası Göztepe öne geçti. Bu gol sonrası bir anda Göztepe lehine farklı bir skor oluşabilirdi.
Müthiş fırsatlar kaçtı. Fakat Rodrigues'in golü adeta hızır gibi yetişti.
Sonuç olarak Fenerbahçe yine iyi mücadele etti, pozisyonlar üretti ancak kontrolsüz ve dağınık görüntüsü birkez daha puan kaybına neden oldu.

MAÇIN EN İYİSİ: JEROME
Fenerbahçe defansını müthiş zorladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MOSES
Birkez daha büyük hayal kırıklığı yarattı.
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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Arzulu ama dağınık
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