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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 22 Ocak 2019, Salı

İki farklı Fenerbahçe

SEZONUN ilk yarısını hayal kırıklığı ile tamamlayan Fenerbahçe için Bursa maçından çıkcak sonuç ligin kalanı için büyük önem taşıyordu. Bursa maça taraftarının desteği ile iyi başlasa da Fenerbahçe 10. dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Özellikle sağ kanattan etkili ataklar geliştiren Fener, bu bölgeden gelen ortada Soldado'nun harika golüyle öne geçti. Sarı-Lacivertliler, Bursaspor'un kötü oynadığı ilk yarıda farkı açıp rahatlayabilirdi.
Bursaspor'un hocası Samet Aybaba takımının ilk yarıdaki kötü görüntüsünü fark edip ikinci yarıya iki değişiklikle başladı ve bu hamleler maçın kaderini değiştirdi.

GOL GELİYORUM DEDİ
İKİNCİ yarıda Bursa taraftarının desteği ile baskısını artırırken Fenerbahçe de oyunu sahasında kabul etti ve rakibinin ataklarına davetiye çıkardı. Ersun Yanal da oyuna gerekli hamleleri yapamayınca Bursaspor'un baskısı daha da arttı ve eşitlik golü 90'da geldi.
Dün ilk yarıdaki oyunla "Fenerbahçe toparlanıyor" desek de Kanarya, 2. yarıda yine sezonun ilk yarısında kötü görüntüsüne döndü ve Bursa'da kritik iki puan bıraktı.

MAÇIN EN iYİSi AYTAÇ
Maçı bırakmadı.
Beraberlik golünü attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SAIVET
Bursa'nın orta sahası yokları oynadı.
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