Beşiktaş’a yazık oldu
Avrupa'dan elenmesi Süper Lig'e de yansır. Beşiktaş tüm hatlarıyla çok kötü oynadı. Malmö sadece futbolun doğrularını yerine getirerek kazandı.
Olağanüstü oynamadan turu geçtiler.
NE YAPTIN QUARESMA
Beşiktaş'a gerçekten yazık oldu. Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın böylesine bir maçta takımını 10 kişi bırakması anlaşılır gibi değil. Takımının en kritik maçında resmen intihar etti... Hem kendini hem de takımını yaktı. 3'lü savunmaya döndü Beşiktaş sonrasında...
Malmö fırsatları harcadı. Yazının başlarında söylediğim gibi Beşiktaş'ın UEFA
Avrupa Ligi'nden kötü bir oyundan sonra elenmesi Süper Lig'i de etkileyecektir. Beşiktaş, Malmö karşısında bir türlü oyuna giremedi ve sonucunda turu kaybetti.
MAÇIN EN iYİSi ANTONSSON
Malmö'nün yıldızı iyi bir maç çıkardı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, takım halinde çok kötüydü.
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