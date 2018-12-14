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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 14 Aralık 2018, Cuma

Beşiktaş’a yazık oldu

BEŞİKTAŞ maça durgun başladı. Maçta hakimiyeti alamadı. Malmö sıradan bir takım. Buna rağmen Beşiktaş, kendisine yeteceği beraberliği bile alamadı. Çok ilginç bir maç oldu. Beşiktaş kadro kalitesi olarak Malmö'den çok üstün bir takım. Sahada isteği ve arzuyu göstermesi gerekiyordu...
Avrupa'dan elenmesi Süper Lig'e de yansır. Beşiktaş tüm hatlarıyla çok kötü oynadı. Malmö sadece futbolun doğrularını yerine getirerek kazandı.
Olağanüstü oynamadan turu geçtiler.

NE YAPTIN QUARESMA
Beşiktaş'a gerçekten yazık oldu. Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın böylesine bir maçta takımını 10 kişi bırakması anlaşılır gibi değil. Takımının en kritik maçında resmen intihar etti... Hem kendini hem de takımını yaktı. 3'lü savunmaya döndü Beşiktaş sonrasında...
Malmö fırsatları harcadı. Yazının başlarında söylediğim gibi Beşiktaş'ın UEFA
Avrupa Ligi'nden kötü bir oyundan sonra elenmesi Süper Lig'i de etkileyecektir. Beşiktaş, Malmö karşısında bir türlü oyuna giremedi ve sonucunda turu kaybetti.

MAÇIN EN iYİSi ANTONSSON
Malmö'nün yıldızı iyi bir maç çıkardı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, takım halinde çok kötüydü.
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