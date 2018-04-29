Virajı kayıpsız döndü!
Sarı-Lacivertliler dün karşılaşmaya çok iyi başlayamasa da Josef'in attığı golle devreye galip girmeyi başardı.
İkinci yarıda Skrtel'in kendi kalesine topu yollaması ile skora denge geldi. Ancak çabuk toparlanan Fenerbahçe topun kontrolünü almayı başardı. Teknik direktör Aykut Kocaman da beraberlik golünün ardından risk aldı ve 62'de Valbuena ile Janssen'i aynı anda sahaya sürererek maçı ne kadar çok istediğini gösterdi.
Fenerbahçe adına dün gecenin en iyi isimlerinden biri olan Şener Özbayraklı, 64'te attığı şık golle takımını ayağa kaldırdı.
Oyuna hareket getiren Valbuena da üçüncü golü attı ve Fenerbahçe'yi iyice rahatlattı.
Duraklamalarda da Janssen fişi çekti. Dün Kasımpaşa deplasmanında zaman zaman kopuk oynamasına rağmen sonuca giden Sarı- Lacivertliler çok kritik bir virajı kayıpsız döndü.
GÖZLER DERBİDE
Kasımpaşa gibi bu ligin iyi hücum yapan ekiplerinden birine karşı alınan galibiyet Fenerbahçe için şampiyonluk yarışında iddiasını koruma adına çok önemliydi.
Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya gelceği maç öncesi haftayı 3 puan ve güzel oyunla kapatan Fenerbahçe, artık geriye yaslandı ve deribi maçtan çıkacak sonucu beklemeye başladı.
MAÇIN EN İYİSİ: VALBUENA
Maçın kaderini değiştiren isim oldu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DIAGNE
Kasımpaşa'nın golcüsü etkisizdi.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Virajı kayıpsız döndü!
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