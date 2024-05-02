Yeni anayasa turu tam gaz! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un görüşmeleri sürüyor... Önce parti çalışmaları sonra ortak komisyon

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni anayasa mesaisi devam ediyor.
İlk görüşmesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa turu çerçevesinde bugün de Saadet Parti, İYİ Parti ve DEM Grubunu ziyaret etti.
Yeni anayasa çalışmasına ilişkin usul ve esaslar ele alınacak.
Kurtulmuş, ortak çalışma ve uzlaşının önemini bir kez daha vurgulayacak.
ÖNCE PARTİLERİN ÇALIŞMALARI SONRA ORTAK KOMİSYON
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerden öncelikle kendi çalışmalarını yapmalarını isteyecek. Partiler çalışmalarını yaz döneminde tamamlarsa önümüzdeki yasama yılında çerçevenin ortaya çıkması ve ortak komisyon kurulması bekleniyor.
İLK ZİYARET CHP'YE
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yaptığı ziyaret sonrası, "Mayıs ayının sonuna kadar grubu bulunan siyasi partilerden bu işin usulüne ilişkin fikirlerini almak isteriz. Ondan sonra da belki yaz döneminde bütün siyasi partiler görüşlerini, anayasa tekliflerini olgunlaştırarak önümüzdeki sene Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar." açıklamasında bulunmuştu.