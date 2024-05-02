Yeni anayasa turu tam gaz! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un görüşmeleri sürüyor... Önce parti çalışmaları sonra ortak komisyon

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni anayasa mesaisi devam ediyor.

İlk görüşmesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa turu çerçevesinde bugün de Saadet Parti, İYİ Parti ve DEM Grubunu ziyaret etti.



Yeni anayasa çalışmasına ilişkin usul ve esaslar ele alınacak.



Kurtulmuş, ortak çalışma ve uzlaşının önemini bir kez daha vurgulayacak.