Yol Durumu
  1. İkinci gol gelmeyince
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 03 Nisan 2018, Salı

Süper sonuç

Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş'ın kazanmasının ardından gözler Fenerbahçe'nin Kayseri deplasmanına çevrilmişti.
Fenerbahçe'nin zirve iddiasını sürdürmek adına bu maç çok önemliydi. Beklenenden de kolay oldu… Sarı-Lacivertli takım 12 dakikada maçı koparttı.
Tabii bunda Kayserispor'un 20 yaşındaki genç kalecisi Vedat'ın payı büyüktü. Yediği gollerde hatalıydı.
Bu da maçın erken kopmasına neden oldu. Kayseri'nin bütün direnci 10 dakikada kırıldı. Bir takım için kalecisinin ortaya koyacağı performans çok önemlidir. İlk lig maçına çıkan Vedat'ın ilerleyen haftalarda tecrübe kazanması gerekiyor.

KAYSERİ KÖTÜYDÜ
Fenerbahçe son haftalarda büyük düşüş yaşayan Kayserispor önünde doğruları yaptı.
Özellikle orta saha güvenliğini ele geçirdi.
Mehmet Topal, Souza ve Giuliano ve Aatıf'ın katkısı yüksekti.
Soldado da attığı gollerle ben buradayım dedi. Fenerbahçe 5 gol attı ama harika oynamadı.
Ama sezon başından beri en rahat maçlarından birini sergiledi. Karşısında kötü de bir rakip bulunca fark geldi.
Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü. Sarı-Lacivertliler kalan haftalarda da bu oyununu sürdürmeli.

MAÇIN İYİSİ SOLDADO: Çok iyi oynadı. 2 golle yıldızlaştı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ VEDAT: İlk maçına çıktı. Hatalı goller yedi.
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