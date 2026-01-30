Nihat Hatipoğlu

Pazartesiyi salıya bağlayan gece Berat Kandili. Şaban ayının on beşinci gecesi Beraat gecesi olarak kabul edilmiştir. Bu gecede Kur'an-ı Kerim'in dünya semasına topluca indirildiği ve zamanı gelince Cebrail'e bilgi verildiğine inanılır. Kur'an'ın bütünüyle inmesiyle Hz. Peygambere ihtiyaç olduğunda inmesi ayrıdır. Bu gecede Yüce Allah, rahmetiyle herkese tecelli eder. Tevbelere kapı açılır, insanlar günahlarından pişmanlığa davet edilir.

İSLAM SON ÇIKIŞTIR

Kur'an-ı Kerim son vahiydir, İslam son dindir. Hz. Muhammed (s.a.v.) son Peygamberdir. İnsanlığın kurtuluşu İslam'dır. Kur'an'ı yaşamak —doğru yaşanırsa— hidayet vesilesidir. İşte bu gecede, bu kitap hidayet olarak dünya semasına indirildi.

BU GECE NELER OLDU?

Bu gece doğacak her çocuk deftere kayıt olur. Bu yılda vefat edeceklerin listesi özel deftere geçer. Bu gece herkesin rızkı tayin edilir. Kaderin bir kısmından perdeyi kaldırır Rabbimiz. Amellerimiz Rabbimize arz edilir.

KABİLENİN KOYUNLARININ TÜYÜ SAYISINCA ...

Hz. Aişe der ki; Hz. Peygamber şöyle seslendi: — "Aişe! Bu gece özel bir gece. Bu gece Şaban'ın on beşinci yarısı. Bu gece dünya işlerince kulların işleri Rabbe iletilir. Bu gece cehennemden azad olanların sayısı; hayvancılık yapan Kelb kabilesinin koyunlarının tüyü sayısınca insan cehennemden azad edilir. Bu gece izin verirsen ibadet edeyim." Ben de: "Olur Allah'ın Resulü" dedim.

BÜTÜN GECE İKİ SECDE

Hz. Aişe anlatıyor: O gece Efendimiz başını secdeye koydu. Saatlerce öyle kaldı. Sonra başını kaldırdı, sonra bir daha secdeye eğildi. Tan yeri ağarıncaya kadar secdede devam etti. Hatta bir ara secdede vefat mı etti diye korktum. Ayaklarına dokundum; baktım ki hareket ediyor. Sonra başını kaldırdı. Şöyle dua etti: "Allah'ım! Azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım. Senin azabından Senin affına sığınırım. Sen kendini anlattığın gibi yücesin." Hz. Aişe devam ediyor: Efendimize dedim ki: — "Bu gece secdede farklı bir dua ettin." — "Evet" buyurdu. "Sen de o duayı yap ve öğret."

AİŞE! CEBRAİL GELDİ VE...

Efendimiz şöyle buyurdu: Şaban ayının 15. gecesinin ilk vaktinde Cebrail bana geldi ve "Ya Muhammed! Başını semaya kaldır, bak" dedi. Dedim ki: "Bu gece nasıl bir gecedir Cibril?" Cebrail şöyle dedi: "Bu gece Allah rahmetiyle herkesi alır." Gecenin dörtte biri geçtikten sonra Cebrail yine geldi ve şöyle dedi: "Ya Muhammed başını kaldır." Kaldırdım. Baktım ki cennet kapıları açılmış. Sordum: "Bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak?" Dedi ki: "Kelb kabilesi koyunlarının tüyleri sayısınca insan azad edilinceye kadar."

BU GECEYİ UYANIK GEÇİR

Efendimiz buyurdu: "Bu geceyi ibadetle uyanık geçirin. Gündüzü oruç tutun."

YOK MU BAĞIŞLANMA DİLEYEN?

Yüce Allah buyurur: "Bağışlanma dileyen yok mu, bağışlayayım? Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim? Başına musibet gelen yok mu, afiyet vereyim?" 13 VE 14.

GECE NE OLDU?

Şaban ayının 13. gecesi gelince Efendimiz başını secdeye koydu. Ümmeti için af diledi. Ümmetinin üçte birinin bağışlandığı bildirildi. 14. gece yine secdeye kapandı. Ümmetinin üçte ikisinin bağışlandığı bildirildi.

ŞEFAAT YETKİSİ VE AFFIN KAPSAMI

Gece Efendimiz yine secdeye kapanıp bütün ümmetinin bağışlanmasını, şefaate izin verilmesini istedi. Kabul edildi. "Allah'a şirk koşanlar hariç, af ve şefaat yetkisi verilmiştir" denildi. Bu bağıştan maksat, şefaat dairesine alınmaktır.

KİMLER AFFA UĞRAMADI?

Bazı kişiler var ki —tevbe etmezlerse— bu bağış içinde olmayacaklardır. Ancak onlar da tevbe ederlerse bu kurtuluş dairesine alınacaklardır. Bu vesileyle; kahinler, sihirbazlar, haksız yere kan dökenler, anne ve babasına kötü davrananlar, zinaya devam edenler ve içkiye düşkün olup tevbe etmeyenler bu kapsamdadır. Allah bunlara da pişmanlık nasip etsin. Bu kişilerin bu gece affın dışında kalmaları, dinden çıktıkları anlamına gelmez. Müslümandırlar ama günahkardırlar. Bu geceki tevbeyi kaçırmamalılar.

ALLAH KABUL ETTİ Mİ?

Allah dostu Kabe'dedir. Tavaf eder. Ama bir yandan da korku içindedir: "Ya Allah haccımı kabul etmediyse?" Uyuya kalır. Rüya görür. Bir ses şöyle der: "Sen sevmediğini evine davet eder misin?"

SANA İHTİYACIMIZ VAR

Allah dostudur. Halkın içinde ama bazen de halktan kaçar, Hakk'a kaçar. (Evde zikre gidiyor.) Mescidden eve giderken önünü keser halk. "Bize zaman ayır ey Allah dostu" derler. O sessizce cevap verir: "Ama benim de Allah'a ihtiyacım var."



BİR AYET BİR NÜKTE

Önceleri müslümanlar Kudüs'e doğru namaz kılıyorlardı. Hz. Peygamberin gönlünde ise Kabe idi. İşte Medine'de bir namaz esnasında şu ayet indi: "Ey Muhammed! Biz senin yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Şimdi seni arzu ettiğin kıbleye döndürüyoruz. Mescid-i Haram'a dön." (Bakara 144) Bu ayetteki ince nokta manidardır. Allah (c.c) "Benim emrettiğim kıbleye dön" demiyor. "Senin razı olacağın kıbleye dön" buyuruyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah katındaki değerine bakın!

