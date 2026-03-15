Brooklyn Beckham kayınvalidesinin Anneler Günü'nu kutladı: Kendi annesini sildi

Birleşik Krallık'ta Anneler Günü'nün kutlandığı 15 Mart 2026 Pazar günü, Beckham ailesindeki soğuk rüzgarlar bir kez daha gün yüzüne çıktı. Brooklyn Beckham'ın annesine dair herhangi bir içerik paylaşmaması dikkat çekti. Bunun yerine, eşi Nicola Peltz ile birlikte kayınvalidesi Claudia Peltz'in doğum gününü kutlayan Brooklyn, sosyal medyada gündem konusu haline geldi.

Geçtiğimiz aylarda ailesinin "performans odaklı" ilişkiler kurduğunu iddia eden ve kendi hayatı üzerindeki kontrolü geri kazandığını belirten Brooklyn'in, Anneler Günü'nü kendi annesi yerine kayınvalidesi Claudia Peltz'i onurlandırarak geçirmesi, "Beckham Markası" ile olan duygusal bağın resmen koptuğunu kanıtlıyor.

AİLE İÇİNDEKİ ÇATLAK BÜYÜYOR

Brooklyn Beckham, Amerika Birleşik Devletleri'nde eşi Nicola Peltz ile birlikte yaşadığı süreçte, kendi ailesiyle olan bağlarını koparma noktasına geldi. Birleşik Krallık genelinde Anneler Günü coşkuyla kutlanırken, Brooklyn'in bu günü sessiz geçirmesi ve kayınvalidesi Claudia Peltz için övgü dolu bir paylaşım yapması, Victoria Beckham için oldukça "acı verici bir hatırlatıcı" olarak yorumlandı.

TARAFLARIN GÜN İÇİNDEKİ TAVIRLARI

David BeckhamVictoria Beckham için duygusal bir kutlama ve eski fotoğraf paylaştı.
Harper BeckhamAnnesi Victoria için sosyal medyada sevgi dolu bir mesaj yayımladı.
Brooklyn BeckhamAnnesine dair bir paylaşım yapmadı; kayınvalidesini kutladı.
Nicola PeltzKendi annesi Claudia Peltz için övgü dolu bir doğum günü mesajı paylaştı.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Brooklyn Beckham neden ailesiyle görüşmüyor?

Brooklyn Beckham, ailesinin özel hayatını kamuoyu önünde bir "performans" aracı olarak kullandığını ve kendi hayatı üzerindeki kontrol çabalarından rahatsız olduğunu belirterek, aralarında bir mesafe olduğunu açıkladı.

Aile içinde hukuki bir süreç var mı?

ET tarafından aktarılan bilgilere göre, geçen yaz aylarında Brooklyn ve Nicola, Beckham çiftine herhangi bir iletişimin avukatlar üzerinden yapılması gerektiğini bildiren bir yasal ihtarname gönderdi.

Victoria Beckham bu konuda ne diyor?

Victoria Beckham, sosyal medya üzerinden çocuklarına olan sevgisini ve bağlılığını gösteren paylaşımlar yapmaya devam ederek, yaşanan krizi kamuoyu önünde doğrudan tartışmamayı tercih ediyor.

BROOKLYN BECKHAM'IN İDDİALARI NELER?

Brooklyn, ebeveynlerinin düğün süreci boyunca Nicola'yı dışladığını, sosyal medya paylaşımlarının "sahte" olduğunu ve kendi hayatı üzerindeki baskıcı tavırlarını ağır bir dille eleştiren bir açıklama yayımlamıştır.

DÜĞÜN GÜNÜ YAŞANAN DANS KRİZİ

Brooklyn, düğün töreninde planlanan romantik dansın annesi tarafından bir güç gösterisine dönüştürülmesini, kendi özel gününün sabote edilmesi olarak nitelendiriyor.

İSİM HAKKI İÇİN "RÜŞVET" İDDİASI

Düğün öncesinde anne ve babasının, kendi isim haklarını devretmesi için kendisine baskı yaptığını ve rüşvet teklif ettiğini öne süren Brooklyn, ailenin çocuklarını "ticari bir meta" olarak gördüğünü savunuyor.

GELİN NİCOLA PELTZ'E YÖNELİK DIŞLAYICI TAVIR

Brooklyn'in, düğün arifesinde ailesinin eşi Nicola Peltz hakkında "O kan değil, aileden değil" şeklinde ağır ithamlarda bulunduğunu açıklaması, aradaki gerilimin temel nedenini ortaya koyuyor.

NASIL TANIŞTILAR?

Çiftin yolları, 2019 yılında ortak arkadaş çevreleri vasıtasıyla kesişti. İkilinin ilk kez kamuoyunun dikkatini çektiği ve ilişkilerinin ciddileşmeye başladığı süreç, 2019 yılının sonlarındaki bir Cadılar Bayramı partisine dayanıyor. O dönemde her ikisi de kendi kariyer basamaklarını tırmanan genç figürlerdi; ancak birbirlerini tanıdıkça ortak tutkularının sadece çevreleriyle değil, kendi bireysel özgürlük arayışlarıyla da sınırlı olduğunu fark ettiler.

Tanışmalarından kısa bir süre sonra, 2020 yılının başında ilişkilerini Instagram üzerinden resmiyete döktüler. İlişkilerinin gelişimi oldukça hızlı oldu:

  • Ocak 2020: İlişkilerini sosyal medyada doğruladılar.

  • Temmuz 2020: Brooklyn Beckham, Nicola Peltz'e evlilik teklifinde bulundu.

  • Nisan 2022: Florida'da gerçekleşen görkemli bir törenle evlendiler.

📌EDİTÖR NOTU

Yapay zeka analizlerinin ötesinde, bu durumun bir "sosyal medya savaşı" olduğu açık. Brooklyn Beckham, daha önce yayımladığı altı sayfalık manifestoda, ailesinin "performans odaklı" paylaşımlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Uzmanlara göre, Brooklyn'in bu tavrı sadece bir "küslük" değil; birey olarak kendi yaşam alanını koruma çabası ve ailesinin "Beckham Markası" olarak adlandırdığı imaj yönetimine karşı bir başkaldırı olarak okunabilir.

Fotoğraflar Instagram Ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden Alınmıştır.

