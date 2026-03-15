Brooklyn Beckham neden ailesiyle görüşmüyor?

Brooklyn Beckham, ailesinin özel hayatını kamuoyu önünde bir "performans" aracı olarak kullandığını ve kendi hayatı üzerindeki kontrol çabalarından rahatsız olduğunu belirterek, aralarında bir mesafe olduğunu açıkladı.

Aile içinde hukuki bir süreç var mı?

ET tarafından aktarılan bilgilere göre, geçen yaz aylarında Brooklyn ve Nicola, Beckham çiftine herhangi bir iletişimin avukatlar üzerinden yapılması gerektiğini bildiren bir yasal ihtarname gönderdi.

Victoria Beckham bu konuda ne diyor?

Victoria Beckham, sosyal medya üzerinden çocuklarına olan sevgisini ve bağlılığını gösteren paylaşımlar yapmaya devam ederek, yaşanan krizi kamuoyu önünde doğrudan tartışmamayı tercih ediyor.