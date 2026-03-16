Depremin yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının koordinatları ise 34.16367 kuzey enlemi ve 25.5645 doğu boylamı olarak açıklandı.
AFAD DETAYLARI AÇIKLADI
Büyüklük: 4.8 (Mw)
Yer: Akdeniz
Tarih: 16 Mart 2026
Saat: 09:46:20 (TSİ)
Enlem: 34.16367 N
Boylam: 25.5645 E
Derinlik: 15 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (16 MART 2026)
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-03-16 09:55:55
|38.07694
|28.99056
|12.69
|ML
|2.2
|Buldan (Denizli)
|2026-03-16 09:54:00
|38.0875
|28.96278
|10.94
|ML
|1.6
|Buldan (Denizli)
|2026-03-16 09:44:47
|40.86528
|30.34861
|7.0
|ML
|1.3
|Adapazarı (Sakarya)
|2026-03-16 09:41:22
|38.09028
|28.96694
|11.5
|ML
|1.5
|Buldan (Denizli)
|2026-03-16 09:41:08
|38.04139
|37.6625
|7.0
|ML
|1.4
|Doğanşehir (Malatya)
|2026-03-16 09:28:11
|38.07667
|29.00028
|10.63
|ML
|1.3
|Güney (Denizli)
|2026-03-16 09:24:21
|38.10583
|28.96889
|7.0
|ML
|1.1
|Güney (Denizli)
|2026-03-16 09:21:38
|38.10278
|28.97389
|7.0
|ML
|1.2
|Güney (Denizli)
|2026-03-16 09:11:57
|38.09111
|28.98833
|7.0
|ML
|1.1
|Güney (Denizli)
|2026-03-16 09:08:16
|38.095
|28.96667
|11.8
|ML
|1.4
|Güney (Denizli)
|2026-03-16 09:07:47
|38.105
|28.97667
|7.0
|ML
|1.3
|Güney (Denizli)
|2026-03-16 09:06:35
|38.10083
|28.95028
|7.0
|ML
|1.8
|Buldan (Denizli)
|2026-03-16 09:05:50
|38.10583
|28.96917
|7.03
|ML
|1.6
|Güney (Denizli)
|2026-03-16 09:03:47
|38.06889
|28.97472
|14.91
|MW
|3.9
|Buldan (Denizli)
|2026-03-16 08:32:16
|38.1925
|38.48361
|6.83
|ML
|0.9
|Battalgazi (Malatya)
|2026-03-16 08:16:24
|36.77167
|27.67222
|7.16
|ML
|1.6
|Datça (Muğla)
|2026-03-16 07:47:14
|38.67417
|43.13611
|6.99
|ML
|2.6
|Van Gölü - [04.59 km] Tuşba (Van)
|2026-03-16 07:40:19
|39.17639
|28.32306
|8.01
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-16 06:52:18
|37.96889
|38.19167
|6.98
|ML
|2.6
|Merkez (Adıyaman)