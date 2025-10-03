PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar İslamda savaş hukuku

İslamda savaş hukuku

Nihat Hatipoğlu

NİHAT HATİPOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 3 Ekim 2025

Hz. Peygamber (s.a.v.) savaş halinde bile gayrimüslimlerin kadınlarını ve çocuklarını öldürmeyi yasaklamıştır.
Bir savaşta, bir kadının öldürülmüş olduğunu gören Resulullah, kadın ve çocukların öldürülmelerinin haram olduğunu söyledi.
Bir seferde ise bazı Müslümanların çocukları öldürmeye teşebbüs ettiklerini duydu. Son derece sert bir şekilde, "Bazılarına ne oluyor ki çocukların öldürülmesini istiyorlar; kadınlar aynı gidiyorlar." buyurdu.

SORU: Mutlaka Kuran'da bulunan bir ismi çocuklarımıza vermek zorunda mıyız?
CEVAP: Kuran-ı Kerim'deki bir ismi çocuklarımıza vermek zorunda değiliz, böyle bir emir yoktur. Ancak buna bir engel de yoktur.
Peygamberimiz ve diğer peygamberlerin isimlerini ve güzel anlamlı isimleri çocuklarımıza vermeliyiz.
Bu konuda başka milletlere ait isimleri çocuklarımıza birer özenti olarak vermemiz doğru değildir.

SORU: Bir kadın yanında mahremi (baba, amca, erkek, kardeş, gibi yakını) yoksa hacca gidebilir mi?
CEVAP: Hacca giden bir kadının yanında mahreminin olmasının gerektiğini bazı alimler söylemişlerdir. Doğru olan budur. Ancak kadın yanına mahrem bulamazsa, güvenilir arkadaş grubuyla hacca gidebilir. Bazı alimler her tür güvenlik varsa tek başına gidebilir derler. Bu durumda hac kabul olur.

SORU: Haram parayla hayır yapılabilir mi?
CEVAP: Haram yoldan edinilmiş para bir kişiye aitse sahibine iade edilmelidir. Sahibi ölmüşse, mirasçılarına verilmelidir. Onlar da yoksa, o kişi adına fakirlere dağıtılmalıdır.
Haram para başka yolla edinilmiş de sahibi yoksa bu para genele ait yerlere -hastane, okul gibi- harcanabilir. Ancak bu işlemlerden sevap beklenilmemelidir

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Allah’a giden yol 26 Eylül 2025, Cuma Başkasına dua ettiğimizde biz de sevap kazanır mıyız? 19 Eylül 2025, Cuma Yitirdiğimiz manevi değerler 12 Eylül 2025, Cuma Kadın şairlerde Hz. Muhammed sevgisi 29 Ağustos 2025, Cuma
Bücür Cadı’nın Şehriye’si Sezer Güvenirgil bakın şimdi ne halde! 76 yaşında olduğuna inanmak imkansız...
Bücür Cadı’nın Şehriye’si Sezer Güvenirgil bakın şimdi ne halde! 76 yaşında olduğuna inanmak imkansız...
Eskişehir’de feci kaza: AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan yaralandı! 1 ölü
Eskişehir'de feci kaza: AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan yaralandı! 1 ölü
İsrail saldırılarına rağmen karasularını geçti! Mikeno gemisinde Gazze ablukasını kıran Türk Huzeyfe Küçükaytekin
Ablukayı kıran Türk
Turgay Ciner Türkiye’den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı?
Kadıköy’de Kerem şov! Fenerbahçe - Nice: 2-1 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Kadıköy'de güldü!