Nihat Hatipoğlu

Hz. Peygamber (s.a.v.) savaş halinde bile gayrimüslimlerin kadınlarını ve çocuklarını öldürmeyi yasaklamıştır.

Bir savaşta, bir kadının öldürülmüş olduğunu gören Resulullah, kadın ve çocukların öldürülmelerinin haram olduğunu söyledi.

Bir seferde ise bazı Müslümanların çocukları öldürmeye teşebbüs ettiklerini duydu. Son derece sert bir şekilde, "Bazılarına ne oluyor ki çocukların öldürülmesini istiyorlar; kadınlar aynı gidiyorlar." buyurdu.



SORU: Mutlaka Kuran'da bulunan bir ismi çocuklarımıza vermek zorunda mıyız?

CEVAP: Kuran-ı Kerim'deki bir ismi çocuklarımıza vermek zorunda değiliz, böyle bir emir yoktur. Ancak buna bir engel de yoktur.

Peygamberimiz ve diğer peygamberlerin isimlerini ve güzel anlamlı isimleri çocuklarımıza vermeliyiz.

Bu konuda başka milletlere ait isimleri çocuklarımıza birer özenti olarak vermemiz doğru değildir.



SORU: Bir kadın yanında mahremi (baba, amca, erkek, kardeş, gibi yakını) yoksa hacca gidebilir mi?

CEVAP: Hacca giden bir kadının yanında mahreminin olmasının gerektiğini bazı alimler söylemişlerdir. Doğru olan budur. Ancak kadın yanına mahrem bulamazsa, güvenilir arkadaş grubuyla hacca gidebilir. Bazı alimler her tür güvenlik varsa tek başına gidebilir derler. Bu durumda hac kabul olur.



SORU: Haram parayla hayır yapılabilir mi?

CEVAP: Haram yoldan edinilmiş para bir kişiye aitse sahibine iade edilmelidir. Sahibi ölmüşse, mirasçılarına verilmelidir. Onlar da yoksa, o kişi adına fakirlere dağıtılmalıdır.

Haram para başka yolla edinilmiş de sahibi yoksa bu para genele ait yerlere -hastane, okul gibi- harcanabilir. Ancak bu işlemlerden sevap beklenilmemelidir