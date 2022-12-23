Nihat Hatipoğlu ile soru cevap

Komşunun dükkânında (Wİ-Fİ) var. Şifresini alıp internetini dükkanımda kullanabilir miyim?

CEVAP: Size internet imkânı tanıyan şirketle anlaşmanızda kendi ev veya dükkanınız dışında, diğer çevrenize de kullandırma izni almamışsanız bu caiz olmaz. Yani şartlar neyi gerektirirse ona uygun hareket etmeniz gerekir. Bu durumda komşunuzun şifresini alarak onun internet hesabından yayın alamazsınız. Ancak bir pastahane, restoran veya benzeri müşteri alan ticarethanedeki internetten misafirleriniz yararlanabilir. Zira izin veren müessese bu ayrıntıyı da biliyor olması gerekir. Bu husularda elden geldiğince kul hakkını hesap etmek lazımdır.

SORU: Herhangi bir sureyi ikiye bölüp her bir rekâtta bir bölümünü okumak caiz mi?

CEVAP: Caiz olur. Ama önemli olan husus her bir rekâtta en azından üç ayet okumaya gayret etmenizdir. Bu durumda mesela; Duha suresini ikiye bölüp, her bir rekâtta bir yarısını okuyabilirsiniz.

SORU: Ölüler kabirlerini ziyaret ettiğimizi bilirler mi?

CEVAP: Yüce Allah dilerse ölü kendini ziyaret edeni bilir ve duyar. Hz. Peygamber Efendimiz Bedir'de hayatını kaybeden müşriklere mezarlarının başında seslenmiştir. Uhud mezarlığına gittiğinde Amcası olan Hz. Hamza'ya selam vermiştir. Medine'deki Baki mezarlığında gömülenlere selam vermiş ve onları ziyaret etmiştir. Bütün bu uygulamalar ölülerin mezarını ziyarete gelenleri bildiklerini gösteriyor. Bizim de mezarları ziyaret edip onlara dua etmemiz iyi olur.

SORU: Babam vefat etti. Normal borçlarını ve zekât borcunu ödemek zorunda mıyız?

CEVAP: Babanızın vefatıyla size kalan terekeden (para ve gayrimenkul vs.) hesap yapılıp önce borcu kapatılır. Babanız bunu vasiyet etmemişse bile onun bu maddi ve manevi yükünü ortadan kaldırmanız gerekir. Bu borç gerek ikinci durumdaki kişilere ait olsun gerekse de devlete veya zekâta ait borçlar olsun aynıdır. Zira keyfi olarak kapatılmamış bu tür haklardan kişiler Allah katında sorumludurlar. Kişi kul haklarından dolayı ahiret âleminde bir nevi bekletilir. Hatta bu hal cennete girişine bile engel olabilir. Bundan dolayı elimizden geldiği kadar kul hakkından uzak duralım. Vefat etmiş büyüklerimizin borçlarını da kapatmaya gayret edelim.