Bekar çocuğum var, hacca gitmeyi erteleyebilir miyim?

CEVAP: Bilindiği gibi sağlığı yerinde olan ve hac yapmak için gerekli maddi imkana sahip olan, ergenlik çağına ulaşmış olan her Müslümana hayatta bir kez hac yapmak farzdır.

Esas olan husus şudur:

Bu şartları taşıyan herhangi bir Müslüman hiç vakit geçirmeden haccını yapmalıdır.

Böyle bir kişinin evladının olması onun hac yapmasına engel değildir. Hac parasını çocuğumu evlendireyim, orada kullanayım, ilerde de hacca gerek yoktur diyemez. Hac parasını düğün için kullansa da ilerde mutlaka hac yapmalıdır. Yani bu mazeret; hac görevini düşürmez.



SORU: Hacda ihramdan çıkmak için sakal tıraşı yeter mi?

CEVAP: Hayır. Mutlaka saç tıraşı olması veya saçının dörtte birini kesmesi gerekir. Sakal tıraşı ile ihramdan çıkılmaz.



SORU: Tavaf yaparken izdihamdan dolayı geri geri yürüsem tavafım olur mu?

CEVAP: Herhangi bir gerekçeden dolayı tavaf yaparken geri geri yürürse bu tarafı iade etmelidir. Yeniden o tavaf yapması lazımdır. Bunu yapmaz da böyle bitirirse bundan dolayı ceza kurbanı keser. Ancak o dönüşü yok sayar, sonra doğru olarak yerine getirirse bir şey gerekmez.