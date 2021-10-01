Kadınlar Cuma namazı kılmak zorunda mı?

BİR kadının Cuma namazını kılmasında dinen bir sakınca yoktur. Bir kadın Cuma namazına katılırsa Allah onun namazını elbette kabul eder ve bu namaz öğle namazı yerine geçer. Bu nedenle Cuma namazına katılan bir kadın ayrıca o günkü öğle namazını kılmak zorunda değildir. Ancak Cuma namazı kadınlara farz değildir. Kılmak zorunda değillerdir. Peygamberimiz kadınlara Cuma namazının farz olmadığını bildiriyor. Hz. Peygamber (S.A.V) döneminde Medine'de kadınlar Cuma namazını kılarlardı. Ayrıca öğle namazı kılmazlardı.

SORU: Gayri Müslimlerin bağışladıkları para ile yapılan camide namaz kılınır mı?

CEVAP: Kur'an-ı Kerimde mescid-cami inşa etmenin Müslümanlar için bir görev olduğu belirtilir: "Allah'ın mescidlerini, yalnızca Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayanlar onarabilir…" (Tevbe/18) Bununla beraber Müslüman olmayanlar Müslümanlar için cami tamiratına yardım etseler, para verseler ve Müslümanlar da bu yardımı cami için harcasalar bunda dinen bir engel yoktur. Bu tür yardımlar red edilmemelidir. Ancak burada istismarın olmaması ve Müslümanlara dini veya politik bir zarar verilmemesi göz önünde tutulmalıdır. Bu yardım yolu ile Müslümanların mabedine veya dini yönelişlerine bir zarar verilecekse bu durumda bu yardım kabul edilmemelidir. Mezheblerin görüşü bu yöndedir. Fetih yapılan bazı yerlerdeki mabedlerin camiye dönüştüğü –yaşayan ahali için- biliniyor. Bunda bir engel olsaydı buna cevaz verilmezdi. Bugün Avrupada bazı belediye ve kuruluşların dolaylı olarak bu tür yardımlar yaptığı biliniyor.

SORU: Duanın sonundaki "Âmin" ne demektir?

CEVAP: Duaların sonunda söylenen "Âmin" kelimesi; Allah'ım bu söylediklerimi kabul et anlamına gelir. Peygamberimiz (S.A.V); imam âmin dediği zaman siz de âmin deyiniz. Zira âmininiz, meleklerin âminine denk gelirse Allah o kişinin günahlarını affeder. buyurmuştur.

SORU: Bir anne olarak çocuğuma namazı nasıl anlatayım?

CEVAP: Öncelikle çocuğun psikolojisini sarsmayacak, akıllıca ve sevdirerek namaza teşvik etmelisiniz. Çocuklar için anne olarak sizin yaklaşım metodunuz önemlidir. Çocuk sizi kendine örnek alır. Ona öncelikle neden namaz kılması gerektiğini anlatın. Bunun bize her şeyi veren Allah'ın isteği olduğunu söyleyin. Mesela belli saatlerde çocukların uyumasını istersiniz. Onların iyiliği için. Namazın da böyle bir istek olduğunu hatırlatın. Namazın Allah ile sohbet olduğunu, namazda her türlü duayı yaparak Allah'tan dilekte bulunabileceğinizi söyleyin. İlk namazı çocukla beraber kılın. Çocuğu zorlamayın. Bask ı uygulamayın. Namazla kendini daha güçlü hissetmesini sağlayın. İlk namazı kılarken yüksek sesle okuyun. Çocuk hata ederse güler yüzle karşılayın. Çocuğunuzu internette uygun, faydalı ve bilgilendirici sitelere yönlendirin.

SORU: Saçım peruk, abdestte peruğa mesh etsem yeterli mi?

CEVAP: Ayeti Kerime'de "başınızı mesh edin" buyuruyor. Bu nedenle peruk üzerine mesh edilmesi caiz olmaz. Islak el peruk üzerinden saçın derisine ulaşıyorsa veya peruk altından deriye ulaşabiliyorsanız bu durumda bir sakınca olmaz.

PARANIN BİRİKMESİ GEREKİYOR

SORU: Kirada evim var. Ama birikmiş param yok. Gelen parayı da harcıyorum. Zekat vermeli miyim?

CEVAP Bu durumda size zekat gerekmez. Zira zekatın gerekmesi için paranızın birikmesi, üzerinden bir yıl geçmesi ve nisap miktarına ulaşması gerekir.