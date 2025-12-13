14 yıldır aranan firari gizlenmek için tuhaf bir yol buldu! Adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 11:45

Firari hükümlü (DHA)

10 YIL CEZA ALMIŞTI

Beşiktaş, Çırağan Caddesi'nde 13 Mart 2011 yılında Volkan Marangozlar, sokakta tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Polis tarafından yapılan çalışmalarda olayın bin liralık bir alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirildiği öğrenilmişti. Olayı gerçekleştiren Erkan D. ile İlyas D. gözaltına alınmıştı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan şüphelilere 25'er yıl hapis cezası verilirken, olayın firari şüphelisi Oğuz L. de 10 yıl ceza almıştı.