Avcılar’da feci kaza! Kamyonun çarpıp sürüklediği otomobil alev aldı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan Mustafa K., yönetimindeki 34 BK 901 plakalı otomobil, iddiaya göre, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyona çarptı. Kamyonun sürüklediği otomobil, alev aldı. Otomobil sürücüsü Kaan Mustafa K., ve Berkan Balcıoğlu araçta sıkıştı.

Berkan Balcıoğlu (DHA)

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Berkan Balcıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.