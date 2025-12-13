Avcılar'da feci kaza! Kamyonun çarpıp sürüklediği otomobil alev aldı: 1 ölü 1 yaralı
İstanbul Avcılar’da hatalı dönüş yapan kamyona çarpan otomobil alev alarak sürüklendi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
HATALI DÖNÜŞ YAPAN KAMYONA ÇARPTI
Kaza, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan Mustafa K., yönetimindeki 34 BK 901 plakalı otomobil, iddiaya göre, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyona çarptı. Kamyonun sürüklediği otomobil, alev aldı. Otomobil sürücüsü Kaan Mustafa K., ve Berkan Balcıoğlu araçta sıkıştı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Berkan Balcıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.