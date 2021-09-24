Meleklerin cinsiyeti var mıdır? Melekler neden kanatlı ve kız şeklinde çiziliyor?

Melekler Yüce Allah'a ibadet etmek ve kendilerine verilen görevi yapmakla yükümlü olan nurdan yaratılmış kullardır. Meleklerin cinsiyeti yoktur. Yemez ve içmezler. Allah'a isyan etmezler. Sadık ve temiz Müslüman'a bir simgedir aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim, meleklerin kız-kadın gibi bir cinsiyetle anılmasını kabul etmez: "Rabbiniz erkek çocukları seçip ayırdı da kendisine kız çocukları mı edindi? Gerçekten çok büyük söz söylüyorsunuz!" (İsra/40). Kız veya erkek çocuklardan birini Allah'a yakıştırmayı Kuran şiddetle eleştirir. Her şey O'nun mahlukudur. Başka bir ayette de "Onlar, Rahman'ın kulları olan melekleri dişi kabul ettiler." (Zuhruf/19) denilir. Böylece melekler üzerinde cinsiyet yorumu yapanların yanıldığı ve haksızlık yaptığı vurgulanır. Ancak meleklerin kanatlı olduğu Kur'an'da ifade ediliyor. Bu kanatların şekli, mahiyeti, yapısı, yüce Allah'ın bildiği gibidir. Kanatlar göğe yükselmeyi, engin ufku, haber taşımayı, hızı ve gücü sembolize eder. Melekler bu nedenle de kanatlı yaratılmış olabilir. "Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur!" (Fatr/1).

İNKÂR ETMEYEN BiRiNE DİNSİZ, İMANSIZ DEMEK DOĞRU MU?

Müslüman'ın başkasını küfürle itham etmesi çok ağır bir hükümdür. "Mümini küfürle itham eden kişi, eğer suçladığı kâfir değilse o söz ona döner. Zira birine kâfir dediğimizde o söz ikisinden birine döner. Ya söyleyene ya da söylenene. Eğer söyleyen haklı ise söz suçlanan kişiye; eğer haksız ise sözü söyleyene döner." (Müslim, İman). Maalesef sosyal medyada insanımızın bir kısmı diğerine dinsiz, kitapsız, ahlaksız gibi ağır sözler söyleyebilmektedir. Biri bilerek Allah'ı, Peygamber'ini, Kur'an'ı inkâr eder, saldırır ve tövbe etmezse bu kişinin de Müslüman olarak kalmayacağı apaçık ortadadır.

DÜNYA GÜNÜN BİRİNDE YOK OLACAK MI?

Sadece dünyanın değil, evrendeki her şeyin sonu vardır. Dünya, içinde yaşadığımız geçici bir yurt olarak Kur'an'da anlatılır. Ahiret ise nihai karar ve yaşama yeridir. Aslında kişi dünyaya geldiği andan itibaren bu gerçeği kabullenmiştir. Hayatımızda benzeri oldubitti veya kabullerle bir arada yaşamıyor muyuz? Buna bir itirazımız da olmuyor. Dünyanın geçici olduğu, diğer dinlerde de kabul edilir.

KADIN ÖLÜYÜ ERKEK, ERKEK ÖLÜYÜ KADIN YIKAYABİLİR Mİ?

Doğru olan husus; erkek ölüyü erkeğin yıkamasıdır. Kadın ölüyü de kadın yıkamalıdır. Ancak bir erkek vasiyet ederse, vefatından sonra karısı onu yıkayabilir. Tersi de olabilir. Yani koca da karısını yıkayabilir. Bu konuda farklı görüşler varsa da istisnai hallerde mahrem olan kişi, ölüye teyemmüm ettirebilir.

REGL OLAN KADIN, MEZARLIĞI ZİYARET EDEBİLİR Mİ?

Regl olan kadın, mezarlığı ziyaret edebilir. Buna engel olan bir dini emir yoktur. Regl halinde kadın, eşiyle cinsel ilişkiden kaçınmalıdır (Bakara/222). Ayrıca namaz kılamaz, oruç tutamaz (Tirmizi; Sevm, 68). Ancak kılmadığı namazları kaza etmez.