CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Cebrail’in göründüğü gün
Nihat Hatipoğlu
NİHAT HATİPOĞLU
Tüm Yazıları

Cebrail’in göründüğü gün

Eklenme Tarihi 22 Mayıs 2026

Cebrail (AS), Hz. Peygamber'in de aralarında bulunduğu bir sahabe topluluğuna insan suretinde gelmiş, iman, İslam, ihsan ve kıyamet alâmetleri gibi bazı soruları Allah Resulü'ne sorarak cevaplarını almıştır. İşte Cebrail (a.s.)'ın bizzat soru sorarak ve cevaplarını tasdik ederek telkin ettiği bu hadise "Cibril Hadisi" adı verilmiştir.

Abdullah b. Ömer'in babası Hz. Ömer'den naklettiği bu hadisi Abdullah babasının ağzından aktarıyor:
"Bir gün Resulullah (s.a.s.)'in yanında bulunduğumuz sırada aniden yanımıza, elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıkageldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, bizden de kendisini kimse tanımıyordu. Doğru Peygamber (s.a.s.)'in yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de uylukları üzerine koydu. Ve: 'Ya Muhammed! Bana İslam'ın ne olduğunu söyle?' dedi. Resulullah (s.a.s.):
'İslam; Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Beyt'i hac etmendir.' buyurdu. O zat:
'Doğru söyledin.' dedi.
Babam dedi ki: 'Biz buna hayret ettik. Zira hem soruyor, hem de tasdik ediyordu.' Doğru söyledin dedi.
Bu sefer:
'Bana imandan haber ver?' dedi. Resulullah (s.a.s.):
'Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de kadere, hayra şerrine inanmandır.' buyurdu. O zat yine: 'Doğru söyledin.' dedi. Bu sefer:
'Bana ihsandan haber ver?' dedi. Resulullah (s.a.s.):
'Allah'a O'nu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen O'nu görmüyorsan da O seni muhakkak görür.' buyurdu.
O zat: 'Doğru söyledin.' dedi. Bu sefer:
'Bana kıyametten haber ver?' dedi. Resulullah (s.a.s.):
'Bu meselede kendisine sorulan, sorandan daha çok bilgi sahibi değildir.' buyurdular. 'O halde bana alâmetlerinden haber ver.' buyurdu. 'Cariyenin kendi sahibini doğurması ve yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir.' (işin ehli olmayanların) buyurdu.
Babam dedi ki:
Bundan sonra o zat gitti. Ben bir süre bekledim.
Sonunda Allah Resulü bana: 'Ya Ömer! O soru soran zatın kim olduğunu biliyor musun?' dedi. (Ben de merak ile) 'Allah ve Resulü bilir.' dedim.
'O Cibril'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti.' buyurdular. (Buhari, İman 1;
Müslim, İman 1)."

MAZLUMLARIN HAKKINI VERİN

İsrailoğulları 70 yıl susuzluk, kıtlık yaşadı, ölüleri yemeye başladılar. Dağları tepeleri dualar ediyorlar ama hiçbir şey değişmiyordu. Hz.
Musa yüce Allah'a yalvarınca cevap geldi: "Ey Musa! Onlar dua ve ibadette kılı kırka yarsalar -vücutlarında et kalmasa- mazlumların haklarını vermedikçe ben onları üzerindeki kıtlığı kaldırmam."

EL VE AYAKLARIM ZİNCİRDE

Malik bin Dinar ailesine vasiyet edecekti: "Ben ölünce el ve ayaklarımı zincir ve bukağılarla bağlayın. Kaçıp yakalanmış bir köle gibi beni mezara koyun. Belli Allah beni böyle affeder." "Siz cehennem alevlerini hak etmişken nasıl olur da cennetin peşindesiniz, derdi.
Hayal kurup duruyorsunuz."

KEŞKE YARATILMASAYDIM

Fudayl bin İyaz: "Ben ne peygamberlere, ne mukarreb meleklere imrenmiyorum. Çünkü onların hepsi mahşerin korkunç halini görecekler, temaşa edecekler. Ben keşke yaratılmasaydım. Olmamış olmayı arzu ediyorum."

ÜMİDİNİ SAKIN YİTİRME

Derdin ve tasan mı var, derman Allah'tır.
Çözülmez dediğin bir derdin mi var, çözen Allah'tır.
Günahların başını mı aştı, affeden Allah'tır.
Ümidini mi yitirdin, tek başına mı kaldın, yanındaki Allah'tır.
Daraldın mı, gönlüne İnşirah Suresi'ni indiren Allah'tır.
Her taraf zifiri karanlık mı, Duha Suresi'ni ışık eden Allah'tır.
Hastalıklar mı çevreledi, seni tabib Allah'tır.
Ahiret yoluna mı koyuldun, yol gösterenin Allah'tır.
Kabirdeki sorgu mu korkuttu, seni çeken Allah'tır.
Amelin mi az, biri bin eden Allah'tır.
Sırat korkusu mu sardı, seni yürüten Allah'tır.

BENİ ÖVMEYİN

Behlül Dana, içi hikmet dolu bir dervişti.
Bir gün dostları yanına geldiler ve Behlül'ü öve öve bitiremediler. Behlül bundan rahatsız oldu. Şöyle dedi:
"Beni övüp durmayın.
Allah'a yemin ederim ki, günahların kokusu olsaydı, siz benim, ben sizin yanınızda oturamazdık. Günahlarımın kokusu bizi birbirimizden uzağa iterdi."


SORULAR

Sevenleri ayırmak günah mı?
CEVAP: Elbette, sevenleri buluşturun, evlendirin.
Ortada çok ciddi bir ahlaki zaafiyet veya dini inkar yoksa yardımcı olun.

Mirastan gelen para ile kurban kesilebilir mi?
CEVAP: Mirastan gelen para sizin hakkınızdır.
Dilediğiniz hayrı ve hasenatı yaparsınız.

Oruçluyken birine hakaret etmek orucu bozar mı?
CEVAP: Orucu bozmaz ama bütün sevabını alır.
Bir Müslüman hiç bir kimseye küfretmez.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Hz. Peygamberi sevmek nedir? 08 Mayıs 2026 Vuslata hazır mısın? 01 Mayıs 2026 Ebu Bekir’iniz var mı? 24 Nisan 2026 Aileler evlatlarınızı koruyun 17 Nisan 2026
7 aydır aranan 2 kız kardeş Müge Anlı’da bulundu! Canlı yayındaki şok savunma aileyi bir kez daha yıktı!
7 aydır aranan 2 kız kardeş Müge Anlı'da bulundu! Canlı yayındaki şok savunma aileyi bir kez daha yıktı!
Arnavutköy’de feci kaza: İnşaat demiri yüklü tıra çarpan sürücü hayatını kaybetti!
Arnavutköy'de feci kaza: İnşaat demiri yüklü tıra çarpan sürücü hayatını kaybetti!
Fenerbahçe’de 6 ayrılık birden! Listede 2 büyük sürpriz
Fenerbahçe’de 6 ayrılık birden! Listede 2 büyük sürpriz
Tümgeneral babanın 8 yıllık adalet mücadelesi: Dorukhan Büyükışık dosyasında 9 ilde operasyon | 21 gözaltı, 5 firari
Dorukhan cinayetinde 8 yıl sonra operasyon
Ankara’dan tarihi karar! CHP 38. Kurultayı mutlak butlanla iptal: Özgür Özel tedbiren görevden uzaklaştırıldı, Kılıçdaroğlu göreve iade edildi
CHP'de Mutlak Butlan kararı çıktı