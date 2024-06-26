7 aydan beri adet düzensizliğim var. Ayrıca göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?

Olabilir. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi gibi durumlarda kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.



AZ AZ SIK SIK YİYİN

67 yaşındayım. 6 ay önce felç geçirdim. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum. Nelere dikkat etmeliyim?

Az az sık sık yemek yiyin.

Yemek yerken dik durumda oturun. Lifli gıdalar yiyin.

Çiğneme durumunuza göre püre haline getirilmiş şekilde gıda tüketin. Rezeneısırgan otu-papatya- anason- ıhlamur- kekik çayı, portakal-mandalina suyuacı hindiba salatası, bal ve sirke karışımı için. Şikâyeti takip edin.



TERK EDİLDİM

Sevgilim beni terk etti. Yıkıldım! Saçlarım dökülmeye başladı. Doktora gittim, 'Saçkıran olmuşsun' dedi. Ne yapmalıyım?

SAÇKIRAN yerine 'kılkıran' desek daha doğru olur. Her yaşta görülebilir. Sakal, kaş ve kirpikler, vücut, kol ve bacaklar gibi kıl bulunan her yeri etkileyebilir. Kıllı deride küçük, madeni para büyüklüğünde, yuvarlak kel alanlara sebep olur.

Kılların yeniden büyümesi uzun sürebilir. Cildiye uzmanına gitmelisin.



KANSER KORKUSU

23 yaşındayım. Annem 54 yaşında. Meme kanseri şüphesi var. Ailedeki herkesten tarama istediler. Gideyim mi?

Tarama çok önemli.

Yaptır. Çünkü meme kanseri 40-50 yaş arası kadınlarda tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ayrıca meme kanseri kimler için riskli öğrenmelisin.

Kilo, sigara, hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak, ilk adetini erken görmüş olmak, geç menapoz yaşı gibi durumlar ve annede teyzede ya da kız kardeşinde meme kanseri hikayesi olması riskli durumlar olarak sayılabilir.



YANLIŞ DEĞİL

İki ay önce tiroit ameliyatı oldum. Ellerimde kasılmalarım başladı. Doktorlar kendi aralarında 'ameliyattandır' diye konuştular. Tahlil yazdılar. Yanlış ameliyat mı yapıldı?

İyi olacaksın yanlış değil. Kanda kalsiyum düşük ise paratiroid hormonu salgılanır ve böbrek ve kemiklere direkt olarak etki eder. Bağırsaklara indirek etki eder. Kanda kalsiyum yüksek ise paratiroid hormonu az salgılanır.