39 yaşındayım. 3 yıllık evliyim. Hanımla bir şey yapamıyoruz. Terliyorum. Nefesim kesiliyor. Arkadaşlar 'şerbet iç' dedi. İçiyorum ama iyice kötü oluyorum! Bu yaşta bu durum normal mi?

PANİK var, yoğun kaygı var, sonuçtan mahcubiyet var.

Önce geçmişe sünger çek. İç hastalıkları uzmanına git. Bana başvuran hastalardan şeker yükleme testi, TSH ve tam kan sayımı mutlaka isterim. Tansiyon ölçümün, muayene bulguların, tıbbi özgeçmişine göre ek tetkik gerekebilir. Cinsel ilişki ile ilgili bilgi, görgü, deneyimlerine göre psikolog görüşmesi gerekebilir.



HEMEN BİTİYORUM

1 aydır evliyiz. Her akşam yemekten sonra eşimle beraber oluyoruz. Ancak ilişki 5 dakikadan fazla sürmüyor. Eşim nefes nefese kalıyor. Tabi bitmeden bırakmak zorunda kalıyoruz. Eşim fırında çalışıyor. Astım mı oldu acaba?

TESPİTLERİN önemli. Un tozu dahil tozlu mesleklerde Akciğerin alerjik hastalıkları söz konusu olabilir. Nefes darlığı cinsel performansı olumsuz etkiler. Aile hayatınızda olumsuz etkilenir. Eşin göğüs hastalıkları uzmanına muayene olsun. Burnu tıkalı olmasın.



SARIMSAK ŞART

5 yıldır tansiyonum yüksek. İlaç kullanmayı sevmiyorum. Zaten kullanmıyorum da. Zararları olduğunu biliyorum. Bana doğal gıdalardan destek önerebilir misiniz?

DOĞAL gıdalar destek.

Özellikle ani durum tedavisi olarak da kesinlikle kullanılmaz.

Havuç, portakal gibi renkli sebze ve meyvelerdeki flavanoid hipertansiyona çok iyi geliyor.

Muz, elma, ananas, mango, şeftali, turunçgiller ve kavunda faydalı maddeler var.

Sarımsağı sofrandan eksik etme.



OLUMSUZ ETKİLER

"Avokado cinsel gücü arttırır" dediler. 1 haftadır her gün 4 tane yiyorum. Ne zaman etkisi çıkar?

CİNSEL güç derken neyi kastediyorsunuz bu önemli.

Jetonlu telefonda jetonu atınca konuşma hakkınız başlar. Cinsel aktivite böyle bir şey değil. Bazı kişilerde hormonlara bağlı, bazı kişilerde beslenmeye bazı kişilerde sosyal yaşam ilgili sorunlar cinsel gücü olumsuz etkiler. Gereksiz beklentilerde kişiyi mutsuz edebilir.



ŞEKER MOLASI

Yaşım 51. 5 yıldır şeker hastasıyım. Erkeklik erken bozulurmuş şekerde. Tedbir alabilir miyim?

ŞEKER hastalığı çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir.

Böyle olmaması için perhizi doğru yapmalısınız. Gerekiyorsa ilaçları düzenli kullanmalısınız. Yeterince su içmeli, hareket etmeli, stres kontrolü yapmalısınız. Bunları yapmazsanız kan şekeri yüksek gider. Damarlar bozulur. Cinsel hayatınız sekteye uğrar. Bugünün işini yarına bırakmayın...