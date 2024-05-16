15 gün önce evlendim. Düğünden beri ilişkide çabuk bitiyorum. Eşim de kızıyor. Evliliğim tehlikede! Bana ne önerirsiniz?

KADINLARDA normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden girdikten yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır. Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyar.

Kadınların yaklaşık yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır.

Sebebin açığa çıkarılması ve endişelerinin giderilmesi için doktor kontrolü şart. İhmal edersen eşinle aran daha da bozulabilir.

KANLIYSA DİKKAT

53 yaşındayım. Üç aydır sık idrara çıkıyorum. Sistit hastalığında sadece sık idrar şikayeti mi olur?

HAYIR. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır. İdrar yaparken yanma ve sızı acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı da olabilir. Hastalar idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler.

Yine birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikayeti vardır. Karında hassasiyet ve hatta küçük çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir.