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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Fıtığı iyileştirmez

Eklenme Tarihi 29 Ağustos 2026

70 yaşındayım. 10 senedir kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım ancak ameliyat olamıyorum. Buna iyi gelecek bitkisel karışım önerir misiniz?

Bitkisel karışımlar fıtığı düzeltmez. Çeşitli tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini ve içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar kuvvetli öksürükler şikayeti ve hastalığın şiddetini arttırabilir. Kabız kalmamanız için çayı demli içmeyin. Papatya-rezene-ıhlamur tercih edin. Hamur işi tüketmeyin. Bol bol su için. Mutlaka bir kez fizik tedavi uzmanına muayene olun.

HAREKET ETMELİSİN

Sürekli kabızlık çekiyorum. Karnım ağrıyor, tuvalette saatler geçiriyorum. Doktora da gitmedim. Acaba kabız kalmamak için ne yemeliyim?

Bazı gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir. Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalardan ve çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmalısın.

ELBETTE OLABİLİR

6 ayda 8 kilo aldım. 3 aydır adet düzensizliğim var. Kilodan olabilir mi?
Olabilir. Son 6 ayda hayatını etkileyen stres, yeme-içme aldığın ilaçlar- yeni tanı konulan bir hastalık ve buna benzer değişiklikleri tespit et. İç hastalıkları uzmanına başvur. Şişmanlık adet düzenini etkiler. Tüylenme, meme ve rahim kanseri görülme sıklığını arttırır. Polikistik Over, tiroit gibi hormonal hastalıklar hem adet düzenini hem de alınan kiloları izah edebilir.

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