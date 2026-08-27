Çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. İlaç kullanıyorum. Perhiz şart mı?

Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık-tokluk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıya neden olur. Öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntıya yol açar. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.

KİŞİYE ÖZEL DİYET

Diyete başlamak istiyorum. Arkadaşım yanlış diyet yapmış, sağlık sorunları yaşadı. Bana ne önerirsiniz?

Sana özel diyet hazırlanmalı. Gittiğin diyet uzmanı sana uygun tespit ve plan yapmalı. Hızlı ve size uygun olmayan listeler sıkıntıya neden olur. Kalori dengesi sağlanmış olmalı. Besin çeşitliliği sağlanabilmeli. Aksi diyetler bedeni inceltmekten ziyade kas kaybı ve en çok da yüzün çökmesi ile sonuçlanmaktadır.

DURUMU CİDDİYE AL

Kan tahlili yaptırdım. Kansızlık çıktı. Ateş basması da oluyor. Ne yapmalıyım?

Geçmiş olsun. Sonuçlara göre hafif-orta düzeyde kansızlık var diyebiliriz. Ancak bazı ek testler yaptırabilirseniz uygun olabilir. Demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, TSH, B12 vitamini düzeyi, folik asit düzeyi ve gaitada gizli kan testi yaptırıp tekrar bizleri bilgilendirin. Kansızlık araştırmasında basur (hemoroid) kanaması, burun kanaması, bayanlarda adet düzeni ile ilgili bilgiler de önemlidir.