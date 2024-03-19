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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Gençlik aşısı ozon
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 19 Mart 2024

Gençlik aşısı ozon

69 yaşındayım. Ama bedenim beni üzüyor. Gençlik aşısı ozon varmış haberlerde duydum. İyi gelir mi sizce?
OZON tedavisi uygulanan bedenlerde tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır.
Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir.
Genel olarak uygulama yapılması doğru ve faydalıdır.
Her bedenin tamir hızı farklıdır. Sabır edersen bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin. Ama her yerin dimdik olması için verilen bir söz yok. Çünkü her büküklüğün bir tek sebebi yok. Her tarafa ayrı ayrı da bakmak gerekir.

ESAS TEDAVI DİYET
4 aydır ishalim var. Doktora gittim. "Çölyak hastalığı olabilir" dedi. Perhiz listesi verdi. İlaç kullanmayayım mı?
BU hastalıkta bağırsaklarda besin maddelerinin sindirimi, emilimi bozulur.
Buğday, arpa, çavdar ve bir dereceye kadar da yulafta da bulunan bir protein olan glutene karşı hassasiyet gösterirler. Bu kişiler gluten içeren gıdalarla beslendiklerinde ince bağırsakların iç yüzeyini örten hücrelerden oluşmuş olan ve mukoza diye adlandırılan kısımda bozulma olur. İshal kilo kaybı olur.
Esas tedavi diyet uygulamasıdır.
Ama ileri tetkik için gastroenteroloji uzmanına görün.

ÖSTROJEN AZALIR
Nafiz hocam, 5 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Bu hastalık neden olur?
Kemik erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz...
Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez. İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroid hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek ve organ nakli kemik erimesi yapabilir.
Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonu azalır. Bunun sonucunda kırık riski artar.

STRES YAPAR
1 yıldır sivilcelerimle uğraşıyorum. 20 yaşındayım ve tahliller yapıldıktan sonra doktor, 'Stresten' dedi. Gerçekten stres, bu kadar etkili mi?
Stres, hormonları etkiler.
Bu da fiziksel ve psikolojik olarak bedenimizi değiştirir. Fiziksel etki olarak stres cildi yağlandırır.
Bu sivilce tekrarlama sürecini sürekli hale getirir. Saç dökülmesine bile neden olabilir. Takmasan da olur olan konuları takma.

MAYDANOZ TÜKET
İlk gebeliğim. 4 haftalık gebeyim. İnternetten sağlıklı gebelik için yazı okumaktan yoruldum. Özellikle bağışıklığımı nasıl güçlendiririm?
Önce gerilme. Sen rahatsan bebek rahat.
Pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, soğan ve sarımsak tüketimini eksik etme. Kırmızıbiber, yeşil biber ve maydanoz C vitamininden zengindir. D vitamini için mutlaka günde 40 dakika güneşlen. Ayrıca besinsel destek olarak somon, yumurta ve sütü tüket.

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